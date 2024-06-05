https://ria.ru/20240605/bespilotnik-1950700141.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.06.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:10
2024-06-05T15:10
2024-06-05T15:24
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России."5 июня т.г. около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее около 12.15 мск дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
https://ria.ru/20240605/bespilotnik-1950558624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью