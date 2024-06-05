https://ria.ru/20240605/bespilotnik-1950700141.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.06.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:10

2024-06-05T15:10

2024-06-05T15:24

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России."5 июня т.г. около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее около 12.15 мск дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

https://ria.ru/20240605/bespilotnik-1950558624.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия