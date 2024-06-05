Американский беспилотник продолжает летать у побережья Крыма
Американский разведывательный беспилотник продолжает летать у побережья Крыма
Побережье. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, ранее замеченный у побережья Крыма, все еще кружит на высоте 16,7 километра над нейтральными водами Черного моря неподалеку от полуострова, следует из данных сервиса Flightradar24.
Ранее во вторник разведывательный беспилотник ВВС США с регистрационным номером 10-2045 и позывным Forte-12 вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия. Дрон набрал высоту и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю. В район Крыма он вышел 4 июня около 11.00 по Москве. Некоторое время Forte-12 был самым отслеживаемым воздушным судном на платформе: за ним наблюдало более пяти тысяч пользователей. Дрон несколько раз пропадал с радаров, но затем снова появлялся на карте.
Согласно данным Flightradar24 на 07.56 мск, беспилотник кружит юго-восточнее Крыма на высоте около 16,7 километра. Во время текущего вылета он только один раз покидал воздушное пространство у Крыма: 4 июня около 16.00 мск, борт отходил в воздушное пространство Румынии, после чего вернулся к побережью полуострова.
По данным компании-производителя, беспилотный летательный аппарат Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов, призван получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени, способен действовать в любую погоду и любое время суток. Кроме того, такие аппараты используются для поддержки связи в качестве ретрансляторов. Как отмечается на сайте производителя, Global Hawk, используемый ВВС США с 2001 года, "выявляет потенциальные угрозы, позволяя командирам получить более полное представление об интересующей их области".