https://ria.ru/20240605/bespilotnik-1950558624.html

Американский беспилотник продолжает летать у побережья Крыма

Американский беспилотник продолжает летать у побережья Крыма - РИА Новости, 05.06.2024

Американский беспилотник продолжает летать у побережья Крыма

Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, ранее замеченный у побережья Крыма, все еще кружит на высоте 16,7 километра над... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:24

2024-06-05T08:24

2024-06-05T08:24

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катания

flightradar24

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, ранее замеченный у побережья Крыма, все еще кружит на высоте 16,7 километра над нейтральными водами Черного моря неподалеку от полуострова, следует из данных сервиса Flightradar24. Ранее во вторник разведывательный беспилотник ВВС США с регистрационным номером 10-2045 и позывным Forte-12 вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия. Дрон набрал высоту и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю. В район Крыма он вышел 4 июня около 11.00 по Москве. Некоторое время Forte-12 был самым отслеживаемым воздушным судном на платформе: за ним наблюдало более пяти тысяч пользователей. Дрон несколько раз пропадал с радаров, но затем снова появлялся на карте. Согласно данным Flightradar24 на 07.56 мск, беспилотник кружит юго-восточнее Крыма на высоте около 16,7 километра. Во время текущего вылета он только один раз покидал воздушное пространство у Крыма: 4 июня около 16.00 мск, борт отходил в воздушное пространство Румынии, после чего вернулся к побережью полуострова. По данным компании-производителя, беспилотный летательный аппарат Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов, призван получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени, способен действовать в любую погоду и любое время суток. Кроме того, такие аппараты используются для поддержки связи в качестве ретрансляторов. Как отмечается на сайте производителя, Global Hawk, используемый ВВС США с 2001 года, "выявляет потенциальные угрозы, позволяя командирам получить более полное представление об интересующей их области".

https://ria.ru/20240604/makgregor-1950505684.html

https://ria.ru/20240312/rossiya-1932608218.html

черное море

сша

катания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черное море, сша, катания, flightradar24, в мире