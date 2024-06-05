https://ria.ru/20240605/bespilotnik-1950538155.html

Американский беспилотник вновь заметили над Черным морем

Американский беспилотник вновь заметили над Черным морем - РИА Новости, 05.06.2024

Американский беспилотник вновь заметили над Черным морем

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным Forte12 совершает полет в Черном море примерно в 250 километрах от Ялты,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T01:02

2024-06-05T01:02

2024-06-05T01:04

в мире

черное море

ялта

сицилия

flightradar24

сша

республика крым

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным Forte12 совершает полет в Черном море примерно в 250 километрах от Ялты, следует из данных ресурса Flightradar24.По информации портала, позволяющего в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов, беспилотник на данный момент движется в западном направлении.Во вторник указанный дрон вылетел с авиабазы в Сицилии и направился в черноморский регион, при этом метка БПЛА перестала отслеживаться на Flightradar24, когда тот пролетал недалеко от Крыма.RQ-4B — беспилотный летательный аппарат, предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов.

https://ria.ru/20240604/plan-1950474996.html

черное море

ялта

сицилия

сша

республика крым

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в мире, черное море, ялта, сицилия, flightradar24, сша, республика крым