Рейтинг@Mail.ru
Американский беспилотник вновь заметили над Черным морем - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 05.06.2024 (обновлено: 01:04 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/bespilotnik-1950538155.html
Американский беспилотник вновь заметили над Черным морем
Американский беспилотник вновь заметили над Черным морем - РИА Новости, 05.06.2024
Американский беспилотник вновь заметили над Черным морем
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным Forte12 совершает полет в Черном море примерно в 250 километрах от Ялты,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T01:02
2024-06-05T01:04
в мире
черное море
ялта
сицилия
flightradar24
сша
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858764128_0:207:3077:1938_1920x0_80_0_0_a24ea95fc5fd85d2ff82a7c78d2568f4.jpg
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным Forte12 совершает полет в Черном море примерно в 250 километрах от Ялты, следует из данных ресурса Flightradar24.По информации портала, позволяющего в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов, беспилотник на данный момент движется в западном направлении.Во вторник указанный дрон вылетел с авиабазы в Сицилии и направился в черноморский регион, при этом метка БПЛА перестала отслеживаться на Flightradar24, когда тот пролетал недалеко от Крыма.RQ-4B — беспилотный летательный аппарат, предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов.
https://ria.ru/20240604/plan-1950474996.html
черное море
ялта
сицилия
сша
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858764128_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_25cbfa07c813daa696fd618d34482b2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черное море, ялта, сицилия, flightradar24, сша, республика крым
В мире, Черное море, Ялта, Сицилия, Flightradar24, США, Республика Крым
Американский беспилотник вновь заметили над Черным морем

Американский разведывательный БПЛА заметили в 250 километрах от Ялты

© Фото : U.S. Air ForceСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : U.S. Air Force
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным Forte12 совершает полет в Черном море примерно в 250 километрах от Ялты, следует из данных ресурса Flightradar24.
По информации портала, позволяющего в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов, беспилотник на данный момент движется в западном направлении.
© Flightradar24Полет американского разведывательного дрона RQ-4B над Черным морем
Полет американского разведывательного дрона RQ-4B над Черным морем
© Flightradar24
Полет американского разведывательного дрона RQ-4B над Черным морем
Во вторник указанный дрон вылетел с авиабазы в Сицилии и направился в черноморский регион, при этом метка БПЛА перестала отслеживаться на Flightradar24, когда тот пролетал недалеко от Крыма.
RQ-4B — беспилотный летательный аппарат, предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов.
Американские военные во время учений НАТО в Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
"У них два сценария". Раскрыт план войны США с Россией
Вчера, 17:28
 
В миреЧерное мореЯлтаСицилияFlightradar24СШАРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала