https://ria.ru/20240605/bespilotnik-1950538155.html
Американский беспилотник вновь заметили над Черным морем
Американский беспилотник вновь заметили над Черным морем - РИА Новости, 05.06.2024
Американский беспилотник вновь заметили над Черным морем
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным Forte12 совершает полет в Черном море примерно в 250 километрах от Ялты,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T01:02
2024-06-05T01:02
2024-06-05T01:04
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным Forte12 совершает полет в Черном море примерно в 250 километрах от Ялты, следует из данных ресурса Flightradar24.По информации портала, позволяющего в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов, беспилотник на данный момент движется в западном направлении.Во вторник указанный дрон вылетел с авиабазы в Сицилии и направился в черноморский регион, при этом метка БПЛА перестала отслеживаться на Flightradar24, когда тот пролетал недалеко от Крыма.RQ-4B — беспилотный летательный аппарат, предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов.
https://ria.ru/20240604/plan-1950474996.html
черное море
ялта
сицилия
сша
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в мире, черное море, ялта, сицилия, flightradar24, сша, республика крым
В мире, Черное море, Ялта, Сицилия, Flightradar24, США, Республика Крым
Американский беспилотник вновь заметили над Черным морем
Американский разведывательный БПЛА заметили в 250 километрах от Ялты