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В России на заправках подорожали бензин и дизтопливо - РИА Новости, 05.06.2024
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19:13 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/benzin-1950784010.html
В России на заправках подорожали бензин и дизтопливо
В России на заправках подорожали бензин и дизтопливо - РИА Новости, 05.06.2024
В России на заправках подорожали бензин и дизтопливо
Средняя розничная цена бензина в России с 27 мая по 3 июня выросла на 0,3%, или на 14 копеек - до 55,37 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,2%, или на 10... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:13
2024-06-05T19:13
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России с 27 мая по 3 июня выросла на 0,3%, или на 14 копеек - до 55,37 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,2%, или на 10 копеек, до 65,43 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 20 по 27 мая, средняя цена бензина выросла на 0,1%, или на 6 копеек - до 55,23 рубля за литр, дизтоплива - на 0,08%, или на 5 копеек, до 65,33 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,27% - до 51,13 рубля за литр, Аи-95 - на 0,23%, до 55,98 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,26% - до 69,96 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 28 мая по 3 июня составила 0,17%. Изменение цен на бензин было зафиксировано в 70 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Ямало-Ненецком автономном округе - на 1%. Снижение цен было отмечено в Республике Тыва (-0,3%) и Севастополе (-0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,4%. При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. В Минэнерго РФ ранее объяснили РИА Новости, что решение о закрытии публикации статистических данных о производстве бензина принято для обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов. Учитывая геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может дать повод для манипулирования рынком его недобросовестным участникам, отмечали в ведомстве. Правительство РФ 20 мая сообщило, что приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. В Минэнерго поясняли, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. По данным министерства, запасы автомобильного бензина на конец мая составляли около 2,1 миллиона тонн, дизельного топлива - 4 миллиона тонн.
https://ria.ru/20240520/eksport-1947283432.html
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экономика, цены на нефть, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95, аи-98
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-92, АИ-95, АИ-98
В России на заправках подорожали бензин и дизтопливо

Росстат: бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,3%

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМужчина у электрозаправочной станции на мультизаправочном комплексе АЗС
Мужчина у электрозаправочной станции на мультизаправочном комплексе АЗС - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мужчина у электрозаправочной станции на мультизаправочном комплексе АЗС . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России с 27 мая по 3 июня выросла на 0,3%, или на 14 копеек - до 55,37 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,2%, или на 10 копеек, до 65,43 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Ранее, с 20 по 27 мая, средняя цена бензина выросла на 0,1%, или на 6 копеек - до 55,23 рубля за литр, дизтоплива - на 0,08%, или на 5 копеек, до 65,33 рубля за литр.
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Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,27% - до 51,13 рубля за литр, Аи-95 - на 0,23%, до 55,98 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,26% - до 69,96 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 28 мая по 3 июня составила 0,17%.
Изменение цен на бензин было зафиксировано в 70 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Ямало-Ненецком автономном округе - на 1%. Снижение цен было отмечено в Республике Тыва (-0,3%) и Севастополе (-0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,4%.
При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится.
В Минэнерго РФ ранее объяснили РИА Новости, что решение о закрытии публикации статистических данных о производстве бензина принято для обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов. Учитывая геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может дать повод для манипулирования рынком его недобросовестным участникам, отмечали в ведомстве.
Правительство РФ 20 мая сообщило, что приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. В Минэнерго поясняли, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. По данным министерства, запасы автомобильного бензина на конец мая составляли около 2,1 миллиона тонн, дизельного топлива - 4 миллиона тонн.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-92АИ-95АИ-98
 
 
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