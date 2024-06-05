https://ria.ru/20240605/belgorod-1950537116.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.06.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T00:42

2024-06-05T00:42

2024-06-05T00:42

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240604/opasnost-1950304171.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия