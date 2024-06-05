https://ria.ru/20240605/beglov-1950552754.html

Беглов назвал географическую принадлежность участников ПМЭФ обширной

Беглов назвал географическую принадлежность участников ПМЭФ обширной - РИА Новости, 05.06.2024

Беглов назвал географическую принадлежность участников ПМЭФ обширной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Географическая принадлежность гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) изменилась, но она... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T07:16

2024-06-05T07:16

2024-06-05T07:16

пмэф-2024

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африка

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александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Географическая принадлежность гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) изменилась, но она по-прежнему обширна, свое участие в форуме подтвердили более 130 стран и территорий, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ губернатор города Александр Беглов. "ПМЭФ-2023 подтвердил высокий международный статус площадки. Напомню, что он собрал более 6000 представителей российского и иностранного бизнеса, это свыше 3000 компаний из 75 стран. Всего в реальном и виртуальном форматах объединились более 17 000 человек из 130 государств. Мы ждем, что ПМЭФ-2024 закрепит этот успех, достигнутый в новой геополитической реальности. Свое участие в нем подтвердили более 130 стран и территорий", - рассказал он. "Географическая принадлежность гостей изменилась, но она по-прежнему обширна. На смену делегатам Евросоюза вновь приедут делегации из Евразийского экономического союза, а также стран Азии, Африки, Латинской Америки", - добавил губернатор. Он отметил, что Петербург также планирует развитие отношений с африканскими странами. "После успешно проведенного в прошлом году II Саммита Россия-Африка ожидаем увеличение представительности этого континента", - сказал Беглов. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/peterburg-1950311656.html

https://ria.ru/20240605/beglov-1950542401.html

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азия, африка, санкт-петербург, александр беглов, евразийский экономический союз