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Беглов назвал географическую принадлежность участников ПМЭФ обширной - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
07:16 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/beglov-1950552754.html
Беглов назвал географическую принадлежность участников ПМЭФ обширной
Беглов назвал географическую принадлежность участников ПМЭФ обширной - РИА Новости, 05.06.2024
Беглов назвал географическую принадлежность участников ПМЭФ обширной
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Географическая принадлежность гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) изменилась, но она... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T07:16
2024-06-05T07:16
пмэф-2024
азия
африка
санкт-петербург
александр беглов
евразийский экономический союз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Географическая принадлежность гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) изменилась, но она по-прежнему обширна, свое участие в форуме подтвердили более 130 стран и территорий, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ губернатор города Александр Беглов. "ПМЭФ-2023 подтвердил высокий международный статус площадки. Напомню, что он собрал более 6000 представителей российского и иностранного бизнеса, это свыше 3000 компаний из 75 стран. Всего в реальном и виртуальном форматах объединились более 17 000 человек из 130 государств. Мы ждем, что ПМЭФ-2024 закрепит этот успех, достигнутый в новой геополитической реальности. Свое участие в нем подтвердили более 130 стран и территорий", - рассказал он. "Географическая принадлежность гостей изменилась, но она по-прежнему обширна. На смену делегатам Евросоюза вновь приедут делегации из Евразийского экономического союза, а также стран Азии, Африки, Латинской Америки", - добавил губернатор. Он отметил, что Петербург также планирует развитие отношений с африканскими странами. "После успешно проведенного в прошлом году II Саммита Россия-Африка ожидаем увеличение представительности этого континента", - сказал Беглов. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/peterburg-1950311656.html
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азия, африка, санкт-петербург, александр беглов, евразийский экономический союз
ПМЭФ-2024, Азия, Африка, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Евразийский экономический союз
Беглов назвал географическую принадлежность участников ПМЭФ обширной

Беглов: географическая принадлежность участников ПМЭФ изменилась, но она обширна

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Географическая принадлежность гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) изменилась, но она по-прежнему обширна, свое участие в форуме подтвердили более 130 стран и территорий, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ губернатор города Александр Беглов.
"ПМЭФ-2023 подтвердил высокий международный статус площадки. Напомню, что он собрал более 6000 представителей российского и иностранного бизнеса, это свыше 3000 компаний из 75 стран. Всего в реальном и виртуальном форматах объединились более 17 000 человек из 130 государств. Мы ждем, что ПМЭФ-2024 закрепит этот успех, достигнутый в новой геополитической реальности. Свое участие в нем подтвердили более 130 стран и территорий", - рассказал он.
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"Географическая принадлежность гостей изменилась, но она по-прежнему обширна. На смену делегатам Евросоюза вновь приедут делегации из Евразийского экономического союза, а также стран Азии, Африки, Латинской Америки", - добавил губернатор.
Он отметил, что Петербург также планирует развитие отношений с африканскими странами. "После успешно проведенного в прошлом году II Саммита Россия-Африка ожидаем увеличение представительности этого континента", - сказал Беглов.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024АзияАфрикаСанкт-ПетербургАлександр БегловЕвразийский экономический союз
 
 
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