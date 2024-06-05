Беглов назвал географическую принадлежность участников ПМЭФ обширной
Беглов: географическая принадлежность участников ПМЭФ изменилась, но она обширна
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Географическая принадлежность гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) изменилась, но она по-прежнему обширна, свое участие в форуме подтвердили более 130 стран и территорий, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ губернатор города Александр Беглов.
"ПМЭФ-2023 подтвердил высокий международный статус площадки. Напомню, что он собрал более 6000 представителей российского и иностранного бизнеса, это свыше 3000 компаний из 75 стран. Всего в реальном и виртуальном форматах объединились более 17 000 человек из 130 государств. Мы ждем, что ПМЭФ-2024 закрепит этот успех, достигнутый в новой геополитической реальности. Свое участие в нем подтвердили более 130 стран и территорий", - рассказал он.
"Географическая принадлежность гостей изменилась, но она по-прежнему обширна. На смену делегатам Евросоюза вновь приедут делегации из Евразийского экономического союза, а также стран Азии, Африки, Латинской Америки", - добавил губернатор.
Он отметил, что Петербург также планирует развитие отношений с африканскими странами. "После успешно проведенного в прошлом году II Саммита Россия-Африка ожидаем увеличение представительности этого континента", - сказал Беглов.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.