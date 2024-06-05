https://ria.ru/20240605/beglov-1950368314.html

Александр Беглов: ждем, что ПМЭФ закрепит успех в реалиях новой геополитики

Александр Беглов: ждем, что ПМЭФ закрепит успех в реалиях новой геополитики - РИА Новости, 05.06.2024

Александр Беглов: ждем, что ПМЭФ закрепит успех в реалиях новой геополитики

Санкт-Петербург всегда демонстрирует высокий уровень подготовки и проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), власти рассчитывают,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:00

2024-06-05T10:00

2024-06-05T15:13

пмэф-2024

интервью

санкт-петербург

россия

москва

александр беглов

пулково (аэропорт)

ржд

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Санкт-Петербург всегда демонстрирует высокий уровень подготовки и проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), власти рассчитывают, что форум и в этом году закрепит ранее достигнутый успех, заявил глава города Александр Беглов. В интервью РИА Новости в дни проведения форума губернатор рассказал о планах по привлечению иностранных инвестиций в городскую экономику, восстановлении автопрома, а также о сроках строительства метро до аэропорта и нового терминала для ВСМ Москва — Санкт-Петербург.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.— Александр Дмитриевич, как город подготовился к проведению Петербургского международного экономического форума? Готова ли городская инфраструктура к приему участников и гостей ПМЭФ?— С тех пор как наш президент кардинально повысил статус ПМЭФ и включил его в глобальную повестку, Петербург демонстрирует высокий уровень подготовки и проведения форума. За более чем два десятилетия наши действия по приему высоких гостей отлажены до мелочей. Мы всегда учитываем опыт предыдущих лет и перед каждым новым мероприятием работу начинаем с вопроса "Что можно улучшить?". Подготовка к ПМЭФ-2024 проведена в штатном режиме. Выполнили все, что наметили вместе с профильными федеральными службами на объектах городской инфраструктуры. Проработаны маршруты следования участников, в конце мая завершили текущий ремонт соответствующих дорог. Обновлена разметка, приведены в порядок опоры освещения, расставлены необходимые дорожные знаки. Для транспортных средств, задействованных в мероприятиях ПМЭФ, обеспечены парковочные места на Московском вокзале, в аэропорту Пулково, вблизи объектов проживания участников и гостей ПМЭФ, возле КВЦ "Экспофорум". Чтобы снизить влияние повышенного трафика на жителей Пушкинского и Московского районов, предусмотрены временные схемы объезда. Организовано дополнительное информирование людей о вводимых ограничениях движения транспорта в дни проведения ПМЭФ. Сейчас совместно с Роспотребнадзором работаем над обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия участников и гостей.— Как в этом году будет обеспечиваться санитарная безопасность участников форума? Сохранятся ли требования по сдаче ПЦР-теста или планируется смягчить их? Какие противоэпидемические меры будут действовать в "Экспофоруме"?— Санитарно-эпидемиологические требования остались те же, что и на ПМЭФ-2023. Для доступа на площадку форума требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, взятый не ранее чем за 24 часа до начала мероприятий. Это единое требование к участникам и к обслуживающему персоналу. В аэропорту Пулково, в задействованных гостиницах и непосредственно в КВЦ "Экспофорум" организованы пункты отбора биоматериала для ПЦР-тестирования гостей, участников и журналистов. Мазок на COVID-19 должен быть сдан в одном из таких пунктов, в противном случае даже отрицательный результат не позволит попасть на ПМЭФ. Всего город обеспечит работу 40 точек отбора с графиком работы в две смены. Медицинские маски на территории КВЦ "Экспофорум", как и год назад, носить необязательно. Бесконтактная термометрия гостей и участников форума будет проводиться в зонах прибытия и в гостиницах в течение периода проживания.— Усилены ли меры безопасности в этом году в КВЦ "Экспофорум" и на объектах инфраструктуры, в аэропорту и на вокзалах, на городских площадках форума и в местах массового скопления людей? Пришлось ли принимать дополнительные меры безопасности?— Безопасность гостей и участников форума — наш ключевой приоритет. Задействованы все необходимые силы и средства. Их координацию обеспечивает специальная оперативная группа. Она сформирована из числа уполномоченных представителей правоохранительных органов, специальных служб, МЧС России, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. У оперативной группы есть все необходимое для обеспечения безопасности на площадке ПМЭФ и в целом в Петербурге в дни подготовки и проведения форума. Безусловно, мы учли все новые обстоятельства, все реалии сегодняшнего дня. Отработали все вопросы, возникшие в сфере безопасности за время, прошедшее после ПМЭФ-2023. Приняты адекватные меры реагирования. Участники ПМЭФ-2024 и город сегодня защищены не менее надежно, чем год назад.— Делегации из каких стран примут участие в форуме в этом году? Сколько участников ожидается?— ПМЭФ-2023 подтвердил высокий международный статус площадки. Напомню, что он собрал более 6000 представителей российского и иностранного бизнеса, это свыше 3000 компаний из 75 стран. Всего в реальном и виртуальном форматах объединились более 17 000 человек из 130 государств. Мы ждем, что ПМЭФ-2024 закрепит этот успех, достигнутый в новой геополитической реальности. Свое участие в нем подтвердили более 130 стран и территорий. Географическая принадлежность гостей изменилась, но она по-прежнему обширна. На смену делегатам Евросоюза вновь приедут делегации из Евразийского экономического союза, а также стран Азии, Африки, Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2024 выступит Султанат Оман. Планируем дальнейшее развитие отношений с африканскими странами, после успешно проведенного в прошлом году II Саммита Россия — Африка ожидаем увеличения представительности этого континента.— Какую культурную программу подготовил Петербург для участников и гостей форума? Будет ли концерт на Дворцовой площади? Кто будет там выступать?— Мы сформировали ее совместно с Фондом "Росконгресс" из более чем 40 событий. По традиции в дни ПМЭФ каждый в Петербурге сможет найти себе досуг по душе. Вечером 5 июня участников форума в Михайловском театре ждет гала-концерт звезд оперы и балета с участием ведущих солистов театра и приглашенных звезд мирового уровня. Шестого июня, в день празднования 225-летия Александра Сергеевича Пушкина, на Дворцовой площади пройдет общедоступный музыкально-поэтический спектакль "Евгений Онегин. Страницы романа". Проект нашей Капеллы и Театра имени Ленсовета соединит гениальные пушкинские строки с великой музыкой Чайковского. Седьмого июня там же, на Дворцовой, для всех петербуржцев и гостей города состоится концерт легендарного Вячеслава Бутусова. С 5 по 9 июня в ЦВЗ "Манеж" пройдет третья Санкт-Петербургская ярмарка искусства "1703". Число участников проекта выросло до 45, из них 14 галерей вместе с Inlocoopen storage (Дубай) будут представлены впервые.Восьмого июня в ТРК "Остров Фортов" состоится фестиваль "Паруса Кронштадта", а в Парке 300-летия Санкт-Петербурга — 21-й петербургский рок-фестиваль "Окна открой" с "Алисой", "Арией" и другими звездами.Также с форумом совпали по срокам два крупных фестиваля, посвященных 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. С 15 мая по 15 июня фестиваль "Петербург. Пространство Пушкина" объединил 130 мероприятий во всех районах Петербурга с участием театров, кинотеатров, музеев, библиотек и архивов. С 1 по 6 июня театр "Балтийский дом" устраивает фестиваль "Я памятник себе воздвиг нерукотворный". Спектакли напомнят об актуальности пушкинских сюжетов, покажут значимость литературного наследия для российского театра.— Александр Дмитриевич, каким будет стенд Петербурга на ПМЭФ в этом году? Какие инвестпроекты представит город?— Ключевая идея стенда — "Технологии, открытые для мира". Экспозиционно-деловая зона города отразит основные темы актуальной повестки: технологический и отраслевой суверенитет, сбережение населения, повышение производительности труда, создание комфортной среды и другие.Традиционно Петербург представит макеты и проекты по стратегически важным направлениям развития. Прежде всего это президентские проекты, уже взятые нами в работу: "Остров Фортов" и "ИТМО Хайпарк". Из новых, сравнительно недавно одобренных главой государства, — федеральный морской курорт в Горской.— К слову, туристический кластер "Санкт-Петербург Марина" в Горской сейчас у всех на слуху. Разработан ли уже его проект? Когда планируется начать строительство?— Площадь территории кластера составит 160 гектаров. Для реализации проекта уже внесены необходимые изменения в Генеральный план Санкт-Петербурга. Инвестор разрабатывает градостроительную документацию. После ее экспертизы, согласования и утверждения можно будет приступить к строительству. Остальные детали раскроем после подписания.— Сохраняется ли интерес к Петербургу со стороны иностранных инвесторов? Инвесторы из каких стран сейчас приходят в Северную столицу?— После саммита Россия — Африка мы наладили контакты со странами этого континента и убедились, что им интересен Петербург. Находимся в активном диалоге с азиатскими партнерами. Есть идея создания в Петербурге кластера для китайских промышленников на новой площадке особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Шушарах. Востребованными отраслями для инвестиций из Китая могут стать фармацевтика и производство высокотехнологичного оборудования. Обсуждаем с белорусской стороной капиталовложения в значимые инвестиционные проекты на территории Санкт-Петербурга и СЗФО. Рассматриваем возможности сотрудничества с инвесторами из других дружественных стран. Совместные проекты могут и должны усилить позиции Петербурга — прежде всего в транспорте и передовых отраслях промышленности, тех, которые наш президент называет "сквозными".— Сколько соглашений и на какую сумму планируют подписать власти города на ПМЭФ-2024?— Предлагаю дождаться итогов. Могу лишь сказать, что инвесторы увидели, какие проекты для Петербурга инициировал президент России, какое внимание он уделяет их реализации, и сегодня в работе находятся соглашения, размер инвестиций по которым может составить рекордную величину. В приоритете — инвестиции, направленные на дальнейшее укрепление технологического суверенитета страны. Это высокие технологии, наукоемкие отрасли, передовые производства, креативные индустрии. Крупные контракты предполагаем в сфере туризма и медицины. Продолжим укреплять "горизонтальные" связи с регионами России. Планируем расширить сотрудничество с дружественными странами. Из значимых для города событий на ПМЭФ-2024 ожидаем большое соглашение с автоконцернами. Это важный индикатор восстановления отрасли. И свидетельство закрепления за Петербургом статуса ведущего автопроизводителя страны в сознании общества и бизнеса. Западные компании ушли, но остались площадки, квалифицированные кадры, предприятия-смежники, бесценный опыт логистики и организации производства. На все это сегодня в России существует большой спрос.— Какие производства планируется запустить в этом году в Петербурге?— Перечислю некоторые из них, не разделяя уже открытые и планируемые к запуску. На территории ОЭЗ "НИЦ ЕЭС" осваивает разработку и испытание цифрового оборудования, "Техноком Авиа" — производство компонентов для летательных аппаратов, НПО "Технологии" — разработку и изготовление комплексных пищевых добавок, "Газпромнефть — промышленные инновации" — разработку технологий нефтепереработки. На территории индустриального парка "Марьино" компания "Магмавэлд СПб" займется производством сварочного оборудования, а НПК "ВМПАВТО" — выпуском уникальных смазочных материалов. Среди важных событий — увеличение фармацевтического холдинга БСС и открытие новой очереди логистического центра полного цикла агропромышленного сектора "ОРЦ Агропарк Нарт". Отмечу также запуск компанией "Росттерм" новой производственной линии, направленной на обеспечение инженерным оборудованием объектов жилого, коммерческого и социального строительства России.— Президент России поручил проработать вопрос скоростного сообщения до аэропорта Пулково, включая продление линии метро. Когда планируется начать проектирование метро через Пулково и "Экспофорум" в направлении Технологической долины? Есть ли понимание, когда может начаться строительство и какой объем средств понадобится?— В Генеральном плане Санкт-Петербурга зафиксировано продолжение Кировско-Выборгской линии метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Пулково". Первый шаг к проектированию уже сделан — подготовлена и согласована документация по планировке территории для размещения этого линейного объекта. На какие этапы будет в целом разбито строительство продолжения Кировско-Выборгской линии, станет ясно на дальнейших стадиях проектирования. Есть вариант с первым пусковым участком до станции "КВЦ Экспофорум" и вторым — от "КВЦ Экспофорум" до станции "Технологическая долина". В Адресной инвестиционной программе на 2024-2026 годы в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрено финансирование на проектирование и строительство продолжения Кировско-Выборгской линии. Учитывая важность Технологической долины для страны, будем добиваться федерального участия.— Когда в Петербурге начнется строительство нового терминала для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург? Какая еще инфраструктура для ВСМ будет построена в городе?— Сейчас ОАО "РЖД" завершает разработку проекта планировки территории на подключение ВСМ к существующим железнодорожным путям Московского вокзала. Концессионное соглашение на строительство линии ВСМ проходит последние согласования. Создание терминала и всей инфраструктуры ВСМ в черте города начнется после разработки ОАО "РЖД" проекта, согласования его с правительством Петербурга, а также получения положительного заключения государственной экспертизы. Помимо конечного терминала для ВСМ, предусматривается строительство депо на технической станции Обухово-2 и транспортно-пересадочного узла Обухово (Южный) в рамках реконструкции железнодорожной станции Обухово.Также высказывались предложения создать в перспективе для будущих пассажиров скоростных поездов два дополнительных остановочных пункта — 4-й километр во Фрунзенском районе и Кампус в Пушкинском районе. Вопрос организации этих и других станций ВСЖМ будет решаться ОАО "РЖД" в рамках проектирования магистрали.

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