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Белый дом обвинил WSJ в дезинформации из-за статьи о Байдене - РИА Новости, 05.06.2024
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19:54 05.06.2024 (обновлено: 20:14 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/bayden-1950792786.html
Белый дом обвинил WSJ в дезинформации из-за статьи о Байдене
Белый дом обвинил WSJ в дезинформации из-за статьи о Байдене - РИА Новости, 05.06.2024
Белый дом обвинил WSJ в дезинформации из-за статьи о Байдене
Газета The Wall Street Journal в статье о "старческом угасании" президента США Джо Байдена опирается на мнения республиканцев-конгрессменов, которые много лет... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:54
2024-06-05T20:14
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Газета The Wall Street Journal в статье о "старческом угасании" президента США Джо Байдена опирается на мнения республиканцев-конгрессменов, которые много лет распространяют эту мысль, заявил сотрудник пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс.&quot;Немного удивляет, что WSJ решила, что это сенсация, услышав от республиканцев в конгрессе те же самые ложные утверждения, которые они годами разгоняли на (прореспубликанском телеканале. — Прим. ред.) Fox News&quot;, — сказал он.Бейтс также назвал симптоматичным признаком то, что "очернить" Байдена решились только анонимы "плюс один патентованный лжец". При этом он не стал уточнять, о ком идет речь. Ранее в среду The Wall Street Journal опубликовала материал на основе интервью у 45 "осведомленных политиков". В статье среди прочего говорится о переменчивом поведении Байдена — в диапазоне от "свободных и спонтанных разговоров" до тихого "бормотания" с чтением шпаргалок и длительными паузами. Старейший президент в истории США нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
https://ria.ru/20240520/bayden-1947284376.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Белый дом обвинил WSJ в дезинформации из-за статьи о Байдене

Белый дом: WSJ статьей о старческом угасании Байдена тиражирует ложь

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Газета The Wall Street Journal в статье о "старческом угасании" президента США Джо Байдена опирается на мнения республиканцев-конгрессменов, которые много лет распространяют эту мысль, заявил сотрудник пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс.
«

"Немного удивляет, что WSJ решила, что это сенсация, услышав от республиканцев в конгрессе те же самые ложные утверждения, которые они годами разгоняли на (прореспубликанском телеканале. — Прим. ред.) Fox News", — сказал он.

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Бейтс также назвал симптоматичным признаком то, что "очернить" Байдена решились только анонимы "плюс один патентованный лжец". При этом он не стал уточнять, о ком идет речь.
Ранее в среду The Wall Street Journal опубликовала материал на основе интервью у 45 "осведомленных политиков". В статье среди прочего говорится о переменчивом поведении Байдена — в диапазоне от "свободных и спонтанных разговоров" до тихого "бормотания" с чтением шпаргалок и длительными паузами.
Старейший президент в истории США нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
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