https://ria.ru/20240605/bayden-1950792786.html

Белый дом обвинил WSJ в дезинформации из-за статьи о Байдене

Белый дом обвинил WSJ в дезинформации из-за статьи о Байдене - РИА Новости, 05.06.2024

Белый дом обвинил WSJ в дезинформации из-за статьи о Байдене

Газета The Wall Street Journal в статье о "старческом угасании" президента США Джо Байдена опирается на мнения республиканцев-конгрессменов, которые много лет... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:54

2024-06-05T19:54

2024-06-05T20:14

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Газета The Wall Street Journal в статье о "старческом угасании" президента США Джо Байдена опирается на мнения республиканцев-конгрессменов, которые много лет распространяют эту мысль, заявил сотрудник пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс."Немного удивляет, что WSJ решила, что это сенсация, услышав от республиканцев в конгрессе те же самые ложные утверждения, которые они годами разгоняли на (прореспубликанском телеканале. — Прим. ред.) Fox News", — сказал он.Бейтс также назвал симптоматичным признаком то, что "очернить" Байдена решились только анонимы "плюс один патентованный лжец". При этом он не стал уточнять, о ком идет речь. Ранее в среду The Wall Street Journal опубликовала материал на основе интервью у 45 "осведомленных политиков". В статье среди прочего говорится о переменчивом поведении Байдена — в диапазоне от "свободных и спонтанных разговоров" до тихого "бормотания" с чтением шпаргалок и длительными паузами. Старейший президент в истории США нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.

https://ria.ru/20240520/bayden-1947284376.html

https://ria.ru/20240404/bayden-1937733857.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден