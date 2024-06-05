https://ria.ru/20240605/bayden-1950603275.html
Байден прибыл во Францию на юбилей высадки в Нормандии
Байден прибыл во Францию на юбилей высадки в Нормандии - РИА Новости, 05.06.2024
Байден прибыл во Францию на юбилей высадки в Нормандии
Президент США Джо Байден прибыл во Францию, куда он направился с трехдневным визитом по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии, его самолет... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:20
2024-06-05T11:20
2024-06-05T11:49
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ПАРИЖ, 5 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл во Францию, куда он направился с трехдневным визитом по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии, его самолет приземлился в парижском аэропорту Орли, сообщило в среду агентство Франс Пресс. "Президент Соединенных Штатов приземлился в аэропорту Орли около Парижа", - говорится в сообщении агентства. Там его встречает французский премьер-министр Габриэль Атталь, передаtт Франс Пресс. Президент США Джо Байден с супругой отправился в трехдневное турне по Франции, он примет участие в юбилейных мероприятиях по случаю высадки союзнических войск в Нормандии и проведет двусторонние переговоры с Эммануэлем Макроном об Украине, Ближнем Востоке и климате. Одновременно с Байденом Францию посетит и Владимир Зеленский. Белый дом официально не анонсировал его встречу с президентом США Джо Байденом. Как сказал представитель Белого дома Джон Кирби, "прошлый опыт показывает, что когда два лидера находятся на одном мероприятии, они находят возможность для встречи", но подчеркнул, что "пока в расписании нет того, что можно было бы объявить". Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч. -0-
https://ria.ru/20240527/bayden-1948756668.html
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в мире, сша, франция, нормандия, джо байден, габриэль атталь, эммануэль макрон, красная армия, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, США, Франция, Нормандия, Джо Байден, Габриэль Атталь, Эммануэль Макрон, Красная армия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Байден прибыл во Францию на юбилей высадки в Нормандии
Президент США Байден прибыл во Францию с трехдневным визитом
ПАРИЖ, 5 июн – РИА Новости.
Президент США Джо Байден прибыл во Францию, куда он направился с трехдневным визитом по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии, его самолет приземлился в парижском аэропорту Орли, сообщило в среду агентство Франс Пресс
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«
"Президент Соединенных Штатов приземлился в аэропорту Орли около Парижа", - говорится в сообщении агентства.
Там его встречает французский премьер-министр Габриэль Атталь, передаtт Франс Пресс.
Президент США Джо Байден с супругой отправился в трехдневное турне по Франции, он примет участие в юбилейных мероприятиях по случаю высадки союзнических войск в Нормандии и проведет двусторонние переговоры с Эммануэлем Макроном об Украине, Ближнем Востоке и климате.
Одновременно с Байденом Францию посетит и Владимир Зеленский. Белый дом официально не анонсировал его встречу с президентом США Джо Байденом. Как сказал представитель Белого дома Джон Кирби, "прошлый опыт показывает, что когда два лидера находятся на одном мероприятии, они находят возможность для встречи", но подчеркнул, что "пока в расписании нет того, что можно было бы объявить".
Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч. -0-