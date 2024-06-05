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Байден в ходе поездки в Европу может дважды встретиться с Зеленским
Байден в ходе поездки в Европу может дважды встретиться с Зеленским - РИА Новости, 05.06.2024
Байден в ходе поездки в Европу может дважды встретиться с Зеленским
Президент США Джо Байден в ходе поездки в Европу может дважды встретиться с Владимиром Зеленским: во Франции на мероприятиях в честь 80-летия высадки в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T03:50
2024-06-05T03:50
2024-06-05T04:12
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе поездки в Европу может дважды встретиться с Владимиром Зеленским: во Франции на мероприятиях в честь 80-летия высадки в Нормандии и на саммите G7 в Италии, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. "В течение чуть больше чем недели у президента будут два существенных взаимодействия с президентом Зеленским", - сказал Салливан в ходе брифинга на борту "номер один" по пути во Францию. По словам Салливана, Зеленский и Байден будут присутствовать во Франции, а также 13-14 июня в Италии на саммите G7.
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в мире, франция, италия, сша, владимир зеленский, джейк салливан, джо байден, g7, европа
В мире, Франция, Италия, США, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Джо Байден, G7, Европа
Байден в ходе поездки в Европу может дважды встретиться с Зеленским
Салливан: Байден может встретиться с Зеленским во Франции и Италии