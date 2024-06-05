Начались крупнейшие морские учения НАТО Baltops
В крупнейших морских учениях НАТО Baltops примут участие 50 кораблей
Десантный корабль USS Kearsarge на учениях Baltops. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 июн - РИА Новости. Крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24 начались в среду, сообщает Войско польское.
"Более 50 кораблей различных классов и типов, 45 вертолетов и самолетов, 9 тысяч военнослужащих участвуют в учениях Baltops 24 в этом году. Важнейшие морские учения НАТО в бассейне Балтийского моря стартуют уже в среду, 5 июня, в Клайпеде (Литва)", - говорится в сообщении.
В этом году в учениях примут участие представители всех видов Вооруженных сил Польши. Польский флот представлен кораблями 3-й флотилии кораблей и 8-й флотилии береговой обороны: ракетным фрегатом "Генерал Пулаский" вместе с палубным вертолетом SH-2G из бригады Военно-морской авиации, танкером Baltyk, тральщиком Necko и транспортно-минным кораблем Poznań, на борт которого был взят взвод румынской морской пехоты и солдат из 7-й бригады береговой обороны, рассказали польские военные.
Свои задачи на территории Швеции будет выполнять также 6-я воздушно-десантная бригада, для которой транспортные самолеты польских ВВС создадут воздушный мост для переброски в район действий. Ряд эпизодов будет осуществляться на Центральном полигоне ВВС в Устке, где, среди прочего, будут проводиться прыжки с парашютом, а также морской и воздушный десанты.
Польские военные утверждают, что сценарий учений предусматривает действия на фоне конфликта между вымышленными государствами, а само учение носит оборонительный характер.
Выйдя в море, корабли сформируют тактические группы. Совместно с военно-морской авиацией будут проводиться операции, в том числе интеграция противовоздушной обороны, поиск, отслеживание и борьба с подводными лодками, противоминные действия, снабжение боевых кораблей непосредственно в море, десантные операции и спасательные операции.
В учении примут участие 20 стран Североатлантического альянса: Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Нидерланды, Литва, Латвия, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Турция, Великобритания, Италия и США. Мероприятия будут проводиться по всему бассейну Балтийского моря, а также на суше в Швеции, Польше, Германии и Литве.