https://ria.ru/20240605/avtorskie-1950619356.html

Совфед одобрил изменения законодательство в сфере авторских прав

Совфед одобрил изменения законодательство в сфере авторских прав - РИА Новости, 05.06.2024

Совфед одобрил изменения законодательство в сфере авторских прав

Совет Федерации одобрил закон, которым предполагается либерализация уголовного законодательства в сфере нарушения авторских прав. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:03

2024-06-05T12:03

2024-06-05T12:03

россия

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, которым предполагается либерализация уголовного законодательства в сфере нарушения авторских прав. Изменения вносятся в примечание к статье 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав" в части изменения порогов ущерба. "Деяния, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 500 тысяч рублей, а в особо крупном размере - два миллиона рублей", - говорится в законе. Внесение же предлагаемых законопроектом изменений в УК позволит не только декриминализировать порядка 26% преступлений, предусмотренных статьей 146 УК, но и смягчить ответственность по указанным нормам УК (в отношении приблизительно 40% преступлений по ч. 3 ст. 146 УК), отмечается в пояснительной записке. На данный момент в соответствии с примечаниями к статье, деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 100 тысяч рублей, а в особо крупном размере - один миллион рублей.

https://ria.ru/20240605/zakonoproekt-1950547027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, совет федерации рф, общество