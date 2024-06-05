https://ria.ru/20240605/avtorskie-1950619356.html
Совфед одобрил изменения законодательство в сфере авторских прав
Совфед одобрил изменения законодательство в сфере авторских прав - РИА Новости, 05.06.2024
Совфед одобрил изменения законодательство в сфере авторских прав
Совет Федерации одобрил закон, которым предполагается либерализация уголовного законодательства в сфере нарушения авторских прав. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:03
2024-06-05T12:03
2024-06-05T12:03
россия
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, которым предполагается либерализация уголовного законодательства в сфере нарушения авторских прав. Изменения вносятся в примечание к статье 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав" в части изменения порогов ущерба. "Деяния, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 500 тысяч рублей, а в особо крупном размере - два миллиона рублей", - говорится в законе. Внесение же предлагаемых законопроектом изменений в УК позволит не только декриминализировать порядка 26% преступлений, предусмотренных статьей 146 УК, но и смягчить ответственность по указанным нормам УК (в отношении приблизительно 40% преступлений по ч. 3 ст. 146 УК), отмечается в пояснительной записке. На данный момент в соответствии с примечаниями к статье, деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 100 тысяч рублей, а в особо крупном размере - один миллион рублей.
https://ria.ru/20240605/zakonoproekt-1950547027.html
https://ria.ru/20240516/gosduma-1946377007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, совет федерации рф, общество
Россия, Совет Федерации РФ, Общество
Совфед одобрил изменения законодательство в сфере авторских прав
Совфед одобрил проект, смягчающий ответственность за нарушение авторских прав
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, которым предполагается либерализация уголовного законодательства в сфере нарушения авторских прав.
Изменения вносятся в примечание к статье 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав" в части изменения порогов ущерба.
"Деяния, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 500 тысяч рублей, а в особо крупном размере - два миллиона рублей", - говорится в законе.
Внесение же предлагаемых законопроектом изменений в УК позволит не только декриминализировать порядка 26% преступлений, предусмотренных статьей 146 УК, но и смягчить ответственность по указанным нормам УК (в отношении приблизительно 40% преступлений по ч. 3 ст. 146 УК), отмечается в пояснительной записке.
На данный момент в соответствии с примечаниями к статье, деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 100 тысяч рублей, а в особо крупном размере - один миллион рублей.