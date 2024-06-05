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Легендарный поезд "Аврора" в новом обличии показали на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:44 05.06.2024 (обновлено: 10:58 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/avrora-1950569036.html
Легендарный поезд "Аврора" в новом обличии показали на ПМЭФ
Легендарный поезд "Аврора" в новом обличии показали на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
Легендарный поезд "Аврора" в новом обличии показали на ПМЭФ
Легендарный поезд "Аврора" вернется в России на маршрут между двумя столицами, но будет уже в двухэтажном варианте с местами для сидения и с современным... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:44
2024-06-05T10:58
пмэф-2024
москва
ленинград
федеральная пассажирская компания
ржд
"аврора"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Легендарный поезд "Аврора" вернется в России на маршрут между двумя столицами, но будет уже в двухэтажном варианте с местами для сидения и с современным дизайном, его показывают на ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости. Презентация нового поезда на форуме показана Федеральной пассажирской компанией (ФПК, "дочка" РЖД). Скоростной поезд "Аврора", названный в честь своего одноименного крейсера, курсировал между Москва — Ленинград. Последний рейс поезда состоялся в 2010 году. "Однако в отличии от знаменитого тезки поезд не стал очередным музейным экспонатом Северной столицы. Пауза в его путешествии была временной, и теперь он готов возродиться вновь. После обновления у "Авроры" останется героическое имя. Поезд пройдет полную модернизацию, в состав включат современные двухэтажные вагоны с местами для сидения", - говорит проводник ФПК в видео-презентации. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/aurus-1950565525.html
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москва, ленинград, федеральная пассажирская компания, ржд, "аврора"
ПМЭФ-2024, Москва, Ленинград, Федеральная пассажирская компания, РЖД, "Аврора"
Легендарный поезд "Аврора" в новом обличии показали на ПМЭФ

Легендарный поезд "Аврора" вернется на маршрут между двумя столицами

© РИА НовостиОбновлённый поезд "Аврора" на Петербургском международном экономическом форуме-2024
Обновлённый поезд Аврора на Петербургском международном экономическом форуме-2024
© РИА Новости
Обновлённый поезд "Аврора" на Петербургском международном экономическом форуме-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Легендарный поезд "Аврора" вернется в России на маршрут между двумя столицами, но будет уже в двухэтажном варианте с местами для сидения и с современным дизайном, его показывают на ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.
Презентация нового поезда на форуме показана Федеральной пассажирской компанией (ФПК, "дочка" РЖД). Скоростной поезд "Аврора", названный в честь своего одноименного крейсера, курсировал между Москва — Ленинград. Последний рейс поезда состоялся в 2010 году.
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"Однако в отличии от знаменитого тезки поезд не стал очередным музейным экспонатом Северной столицы. Пауза в его путешествии была временной, и теперь он готов возродиться вновь. После обновления у "Авроры" останется героическое имя. Поезд пройдет полную модернизацию, в состав включат современные двухэтажные вагоны с местами для сидения", - говорит проводник ФПК в видео-презентации.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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