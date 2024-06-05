https://ria.ru/20240605/avrora-1950569036.html

Легендарный поезд "Аврора" в новом обличии показали на ПМЭФ

Легендарный поезд "Аврора" в новом обличии показали на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024

Легендарный поезд "Аврора" в новом обличии показали на ПМЭФ

Легендарный поезд "Аврора" вернется в России на маршрут между двумя столицами, но будет уже в двухэтажном варианте с местами для сидения и с современным... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:44

2024-06-05T09:44

2024-06-05T10:58

пмэф-2024

москва

ленинград

федеральная пассажирская компания

ржд

"аврора"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Легендарный поезд "Аврора" вернется в России на маршрут между двумя столицами, но будет уже в двухэтажном варианте с местами для сидения и с современным дизайном, его показывают на ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости. Презентация нового поезда на форуме показана Федеральной пассажирской компанией (ФПК, "дочка" РЖД). Скоростной поезд "Аврора", названный в честь своего одноименного крейсера, курсировал между Москва — Ленинград. Последний рейс поезда состоялся в 2010 году. "Однако в отличии от знаменитого тезки поезд не стал очередным музейным экспонатом Северной столицы. Пауза в его путешествии была временной, и теперь он готов возродиться вновь. После обновления у "Авроры" останется героическое имя. Поезд пройдет полную модернизацию, в состав включат современные двухэтажные вагоны с местами для сидения", - говорит проводник ФПК в видео-презентации. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/aurus-1950565525.html

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москва, ленинград, федеральная пассажирская компания, ржд, "аврора"