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На ПМЭФ-24 представили питьевую воду под брендом Aurus - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:18 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/aurus-1950565525.html
На ПМЭФ-24 представили питьевую воду под брендом Aurus
На ПМЭФ-24 представили питьевую воду под брендом Aurus - РИА Новости, 05.06.2024
На ПМЭФ-24 представили питьевую воду под брендом Aurus
Питьевая вода представительского класса под брендом Aurus представлена на ПМЭФ-24, ее добыча ведется на глубине 400 метров из артезианской скважины в Северной... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:18
2024-06-05T09:18
пмэф-2024
экономика
ардонский район
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
aurus
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Питьевая вода представительского класса под брендом Aurus представлена на ПМЭФ-24, ее добыча ведется на глубине 400 метров из артезианской скважины в Северной Осетии, а продажи стартуют с сегодняшнего дня, говорятся в сообщении производителя - "Молекул Аква". "Миссия питьевой воды Aurus - укрепить в культуре народного потребления питьевую воду представительского класса российского происхождения как абсолютную альтернативу импортируемым водам премиум-сегмента… Полный ассортимент питьевой воды Aurus будет доступен для заказа ... с 5 июня 2024 года", - отмечается в сообщении. Проект реализован совместно с Aurus и ведущим российским научным и инжиниринговым центром транспортной индустрии ФГУП "НАМИ". Стеклобутылка разработана российскими дизайнерами, она выполнена из кристально-прозрачного стекла Ultra Flint и дополнена фирменными элементами Aurus. "Полный цикл производства - от разработки до розлива - локализован в Российской Федерации и реализован индустриальным партнером ООО "Молекул Аква". Добыча питьевой воды с уникальными органолептическими свойствами производится на глубине 400 метров из самоизливающейся артезианской скважины № 1/2008 в республике Северная Осетия - Алания", - добавили в компании. Участок недр расположен в экологически чистом Ардонском районе, в предгорье Большого Кавказского хребта по соседству с Цейским государственным природным заповедником и защищен от антропогенного воздействия. Кроме того, в 2025 году в месте добычи начнет работу современный производственный комплекс по розливу бутилированной воды площадью 30 000 квадратных метров. На его базе будет осуществляться производство промышленных партий питьевой воды Aurus суммарным объемом более 100 миллионов единиц готовой продукции в год для распространения в корпоративном сегменте, розничных сетях и сегменте HoReCa. Строительство и промышленная эксплуатация будут вестись "Молекулой Аква".
https://ria.ru/20240605/pmef-1950564224.html
https://ria.ru/20240604/aurus-1950532160.html
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РИА Новости
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экономика, ардонский район, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", aurus
ПМЭФ-2024, Экономика, Ардонский район, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Aurus
На ПМЭФ-24 представили питьевую воду под брендом Aurus

Вода представительского класса под брендом Aurus представлена на ПМЭФ-24

© AurusПитьевая вода Aurus
Питьевая вода Aurus
© Aurus
Питьевая вода Aurus
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Питьевая вода представительского класса под брендом Aurus представлена на ПМЭФ-24, ее добыча ведется на глубине 400 метров из артезианской скважины в Северной Осетии, а продажи стартуют с сегодняшнего дня, говорятся в сообщении производителя - "Молекул Аква".
«
"Миссия питьевой воды Aurus - укрепить в культуре народного потребления питьевую воду представительского класса российского происхождения как абсолютную альтернативу импортируемым водам премиум-сегмента… Полный ассортимент питьевой воды Aurus будет доступен для заказа ... с 5 июня 2024 года", - отмечается в сообщении.
Проект реализован совместно с Aurus и ведущим российским научным и инжиниринговым центром транспортной индустрии ФГУП "НАМИ". Стеклобутылка разработана российскими дизайнерами, она выполнена из кристально-прозрачного стекла Ultra Flint и дополнена фирменными элементами Aurus.
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"Полный цикл производства - от разработки до розлива - локализован в Российской Федерации и реализован индустриальным партнером ООО "Молекул Аква". Добыча питьевой воды с уникальными органолептическими свойствами производится на глубине 400 метров из самоизливающейся артезианской скважины № 1/2008 в республике Северная Осетия - Алания", - добавили в компании.
Участок недр расположен в экологически чистом Ардонском районе, в предгорье Большого Кавказского хребта по соседству с Цейским государственным природным заповедником и защищен от антропогенного воздействия.
Кроме того, в 2025 году в месте добычи начнет работу современный производственный комплекс по розливу бутилированной воды площадью 30 000 квадратных метров. На его базе будет осуществляться производство промышленных партий питьевой воды Aurus суммарным объемом более 100 миллионов единиц готовой продукции в год для распространения в корпоративном сегменте, розничных сетях и сегменте HoReCa. Строительство и промышленная эксплуатация будут вестись "Молекулой Аква".
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ПМЭФ-2024ЭкономикаАрдонский районНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Aurus
 
 
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