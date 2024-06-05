https://ria.ru/20240605/arest-1950748081.html

В Томске задержали активистку проукраинского движения "АллатРа"*

В Томске задержали активистку проукраинского движения "АллатРа"* - РИА Новости, 05.06.2024

В Томске задержали активистку проукраинского движения "АллатРа"*

Активистка организованного на Украине псевдорелигиозного движения "АллатРа"*, деятельность которого признана в России нежелательной, задержана в Томске, сообщил РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:21

2024-06-05T17:21

2024-06-05T19:17

происшествия

россия

украина

томск

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 5 июн - РИА Новости. Активистка организованного на Украине псевдорелигиозного движения "АллатРа"*, деятельность которого признана в России нежелательной, задержана в Томске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Обыск и задержание проходили у активистов движения "АллатРа"*. Жительница Томска получала от руководителей организации денежные средства под расписку для осуществления агитации", - сказал собеседник агентства. Также он добавил, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ), подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. В распоряжении РИА Новости есть видео с обыском и задержанием подозреваемой, на котором в ее квартире находят брошюры организации, и она признает, что получала деньги от члена организации. В свою очередь, СУСК по Томской области сообщает, что дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Произведен обыск по месту проживания подозреваемой, допрашиваются свидетели."По предварительным данным, в октябре 2023 года подозреваемая осуществила сбор денежных средств в сумме 415 тысяч рублей, которые в дальнейшем были переведены ею на банковский счет, принадлежащий иному лицу. Как установлено следствием, денежные средства предназначались для обеспечения деятельности международной неправительственной организации – Международного общественного движения "АллатРа", - говорится в сообщении следственного управления.Ранее в среду в Подмосковье был задержан местный житель по подозрению в сборе средств для "АллатРа"*. По данным подмосковного главка СК РФ, от участников этой организации он получил не менее 17 миллионов рублей, которые были потрачены на деятельность движения, в том числе и на агитационный материал. Генпрокуратура России в августе 2023 года признала нежелательной деятельность украинского движения "АллатРа"*, чьи идеологи принуждают граждан РФ к экстремизму. По данным надзорного ведомства, "АллатРа"* представляет собой основанное на Украине псевдорелигиозное движение, которое действует в России и ряде других стран. В нарушение требований законодательства движение занимается якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации.* Движение, признанное нежелательным в России

https://ria.ru/20240604/vedmy-1950453700.html

https://ria.ru/20240605/kriminal-1950745759.html

https://ria.ru/20240503/figurantka-1943771037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, украина, томск, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф