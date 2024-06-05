https://ria.ru/20240605/arest-1950688482.html

На Кубани арестовали двух пьяных туристов, заснувших у Вечного огня

На Кубани арестовали двух пьяных туристов, заснувших у Вечного огня - РИА Новости, 05.06.2024

На Кубани арестовали двух пьяных туристов, заснувших у Вечного огня

Двое пьяных туристов с Урала, заснувших у мемориала "Вечный огонь" в Геленджике, получили семь суток административного ареста, сообщили в объединенной... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:39

2024-06-05T14:39

2024-06-05T14:39

происшествия

геленджик

урал

свердловская область

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КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Двое пьяных туристов с Урала, заснувших у мемориала "Вечный огонь" в Геленджике, получили семь суток административного ареста, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани. По данным краевого ГУ МВД, сотрудники патрульно-постовой службы заметили в понедельник утром на набережной Геленджика двух спящих мужчин у мемориала "Вечный огонь". По информации краевого главка, ими оказались приехавшие отдыхать жители Свердловской области 40 и 33 лет. Согласно опубликованным ведомством кадрам, сонных и шатающихся туристов в шортах доставили в отдел полиции. "Оба судом признаны виновными в совершении административного правонарушения, им назначено наказание в виде административного ареста на срок семь суток каждому", - сообщили в пресс-службе, уточняя, что мужчины уснули у мемориала, "изрядно выпив".

https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html

геленджик

урал

свердловская область

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происшествия, геленджик, урал, свердловская область