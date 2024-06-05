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Едва не убившая младенца акушер сможет вернуться в клинику - РИА Новости, 05.06.2024
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14:50 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/akusher-1950692170.html
Едва не убившая младенца акушер сможет вернуться в клинику
Едва не убившая младенца акушер сможет вернуться в клинику - РИА Новости, 05.06.2024
Едва не убившая младенца акушер сможет вернуться в клинику
Симоновский суд Москвы приговорил к ограничению свободы, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности бывшего столичного акушера, пять лет... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:50
2024-06-05T14:50
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил к ограничению свободы, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности бывшего столичного акушера, пять лет назад нанесшей серьезные травму ребенку; ей предстоит выплатить родителям более 2 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Суд признал Елену Вербицкую, в 2019 году работавшую в Городской клинической больнице имени С.С. Юдина в Москве акушером-гинекологом, виновной по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). "Суд назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы с установлением определенных ограничений, с запретом заниматься врачебной деятельностью сроком на 1 год. На основании ст. 78 УК РФ суд освободил Вербицкую от отбывания назначенного наказания в связи с истечением сроков давности ее привлечения к уголовной ответственности", - рассказал собеседник агентства. В суде уточнили, что также частично удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 2 миллионов рублей. Как пояснил РИА Новости информированный источник, потерпевшими признаны родители новорожденного мальчика, получившего серьезные травмы во время родов, которые повлекли за собой невозможность нормального развития ребенка и инвалидность. Изначально уголовное дело было возбуждено по более тяжкой статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью, добавил собеседник.
https://ria.ru/20240129/medsestra-1924185977.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Едва не убившая младенца акушер сможет вернуться в клинику

Едва не убившая младенца акушер заплатит 2 млн руб и сможет вернуться в клинику

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/ ЕудупкфьОглашение приговора бывшему акушеру-гинекологу ГКБ им. С.С. Юдина Елене Вербицкой
Оглашение приговора бывшему акушеру-гинекологу ГКБ им. С.С. Юдина Елене Вербицкой - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/ Еудупкфь
Оглашение приговора бывшему акушеру-гинекологу ГКБ им. С.С. Юдина Елене Вербицкой
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил к ограничению свободы, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности бывшего столичного акушера, пять лет назад нанесшей серьезные травму ребенку; ей предстоит выплатить родителям более 2 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Суд признал Елену Вербицкую, в 2019 году работавшую в Городской клинической больнице имени С.С. Юдина в Москве акушером-гинекологом, виновной по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
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"Суд назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы с установлением определенных ограничений, с запретом заниматься врачебной деятельностью сроком на 1 год. На основании ст. 78 УК РФ суд освободил Вербицкую от отбывания назначенного наказания в связи с истечением сроков давности ее привлечения к уголовной ответственности", - рассказал собеседник агентства.
В суде уточнили, что также частично удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 2 миллионов рублей.
Как пояснил РИА Новости информированный источник, потерпевшими признаны родители новорожденного мальчика, получившего серьезные травмы во время родов, которые повлекли за собой невозможность нормального развития ребенка и инвалидность.
Изначально уголовное дело было возбуждено по более тяжкой статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью, добавил собеседник.
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