https://ria.ru/20240605/akusher-1950692170.html

Едва не убившая младенца акушер сможет вернуться в клинику

Едва не убившая младенца акушер сможет вернуться в клинику - РИА Новости, 05.06.2024

Едва не убившая младенца акушер сможет вернуться в клинику

Симоновский суд Москвы приговорил к ограничению свободы, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности бывшего столичного акушера, пять лет... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:50

2024-06-05T14:50

2024-06-05T14:50

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950691625_0:80:1083:689_1920x0_80_0_0_d64540eb7d32b4c5503e8dc2be5fb256.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил к ограничению свободы, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности бывшего столичного акушера, пять лет назад нанесшей серьезные травму ребенку; ей предстоит выплатить родителям более 2 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Суд признал Елену Вербицкую, в 2019 году работавшую в Городской клинической больнице имени С.С. Юдина в Москве акушером-гинекологом, виновной по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). "Суд назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы с установлением определенных ограничений, с запретом заниматься врачебной деятельностью сроком на 1 год. На основании ст. 78 УК РФ суд освободил Вербицкую от отбывания назначенного наказания в связи с истечением сроков давности ее привлечения к уголовной ответственности", - рассказал собеседник агентства. В суде уточнили, что также частично удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 2 миллионов рублей. Как пояснил РИА Новости информированный источник, потерпевшими признаны родители новорожденного мальчика, получившего серьезные травмы во время родов, которые повлекли за собой невозможность нормального развития ребенка и инвалидность. Изначально уголовное дело было возбуждено по более тяжкой статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью, добавил собеседник.

https://ria.ru/20240129/medsestra-1924185977.html

https://ria.ru/20240401/massazhist-1937148587.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия