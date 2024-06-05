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Актриса из "Великолепного века" умерла от рака
Актриса из "Великолепного века" умерла от рака - РИА Новости, 05.06.2024
Актриса из "Великолепного века" умерла от рака
Турецкая актриса Фатма Каранфиль умерла в возрасте 72 лет, сообщила ее менеджер Аслы Исламоглу в социальных сетях. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:42
2024-06-05T20:42
2024-06-05T20:47
культура
в мире
турция
эскишехир (провинция)
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Турецкая актриса Фатма Каранфиль умерла в возрасте 72 лет, сообщила ее менеджер Аслы Исламоглу в социальных сетях.По словам помощницы артистки, причиной ее смерти стало онкологическое заболевание.Каранфиль родилась в Эскишехире. Карьеру в кино начала в 1960-х годах. Наиболее известные фильмы и сериалы, в которых она снялась — "Забудь мое имя", "Жар обжигающей кожи", "Запретная любовь" и "Великолепный век".
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в мире, турция, эскишехир (провинция)
Культура, В мире, Турция, Эскишехир (провинция)
Актриса из "Великолепного века" умерла от рака
Актриса из сериала "Великолепный век" Фатма Каранфиль умерла от рака