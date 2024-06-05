https://ria.ru/20240605/aktrisa-1950802122.html

Актриса из "Великолепного века" умерла от рака

Актриса из "Великолепного века" умерла от рака - РИА Новости, 05.06.2024

Актриса из "Великолепного века" умерла от рака

Турецкая актриса Фатма Каранфиль умерла в возрасте 72 лет, сообщила ее менеджер Аслы Исламоглу в социальных сетях. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:42

2024-06-05T20:42

2024-06-05T20:47

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турция

эскишехир (провинция)

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Турецкая актриса Фатма Каранфиль умерла в возрасте 72 лет, сообщила ее менеджер Аслы Исламоглу в социальных сетях.По словам помощницы артистки, причиной ее смерти стало онкологическое заболевание.Каранфиль родилась в Эскишехире. Карьеру в кино начала в 1960-х годах. Наиболее известные фильмы и сериалы, в которых она снялась — "Забудь мое имя", "Жар обжигающей кожи", "Запретная любовь" и "Великолепный век".

турция

эскишехир (провинция)

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в мире, турция, эскишехир (провинция)