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Актриса из "Великолепного века" умерла от рака - РИА Новости, 05.06.2024
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Культура
 
20:42 05.06.2024 (обновлено: 20:47 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/aktrisa-1950802122.html
Актриса из "Великолепного века" умерла от рака
Актриса из "Великолепного века" умерла от рака - РИА Новости, 05.06.2024
Актриса из "Великолепного века" умерла от рака
Турецкая актриса Фатма Каранфиль умерла в возрасте 72 лет, сообщила ее менеджер Аслы Исламоглу в социальных сетях. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:42
2024-06-05T20:47
культура
в мире
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Турецкая актриса Фатма Каранфиль умерла в возрасте 72 лет, сообщила ее менеджер Аслы Исламоглу в социальных сетях.По словам помощницы артистки, причиной ее смерти стало онкологическое заболевание.Каранфиль родилась в Эскишехире. Карьеру в кино начала в 1960-х годах. Наиболее известные фильмы и сериалы, в которых она снялась — "Забудь мое имя", "Жар обжигающей кожи", "Запретная любовь" и "Великолепный век".
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в мире, турция, эскишехир (провинция)
Культура, В мире, Турция, Эскишехир (провинция)
Актриса из "Великолепного века" умерла от рака

Актриса из сериала "Великолепный век" Фатма Каранфиль умерла от рака

© TRT Nostalji/YouTubeАктриса сериала "Великолепный век" Фатма Каранфиль
Актриса сериала Великолепный век Фатма Каранфиль
© TRT Nostalji/YouTube
Актриса сериала "Великолепный век" Фатма Каранфиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Турецкая актриса Фатма Каранфиль умерла в возрасте 72 лет, сообщила ее менеджер Аслы Исламоглу в социальных сетях.
По словам помощницы артистки, причиной ее смерти стало онкологическое заболевание.
Каранфиль родилась в Эскишехире. Карьеру в кино начала в 1960-х годах. Наиболее известные фильмы и сериалы, в которых она снялась — "Забудь мое имя", "Жар обжигающей кожи", "Запретная любовь" и "Великолепный век".
© TRT 2/YouTubeАктриса сериала "Великолепный век" Фатма Каранфиль
Актриса сериала Великолепный век Фатма Каранфиль
© TRT 2/YouTube
Актриса сериала "Великолепный век" Фатма Каранфиль
 
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