https://ria.ru/20240605/afrika-1950564715.html

Посол рассказал о расследовании гибели российских журналистов в ЦАР

Посол рассказал о расследовании гибели российских журналистов в ЦАР - РИА Новости, 05.06.2024

Посол рассказал о расследовании гибели российских журналистов в ЦАР

Посол России в ЦАР Александр Бикантов заявил в интервью РИА Новости, что подвижек в расследовании дела о гибели российских журналистов в африканской стране в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:06

2024-06-05T09:06

2024-06-05T09:52

россия

цар

александр бикантов

орхан джемаль

александр расторгуев

пмэф-2024

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов заявил в интервью РИА Новости, что подвижек в расследовании дела о гибели российских журналистов в африканской стране в 2018 году пока нет. В июле 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского*. СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство". Ранее Бикантов сообщал в интервью РИА Новости, что, по предварительной версии, три российских журналиста были убиты боевиками из незаконного вооруженного формирования 3R. "К сожалению, подвижек в расследовании дела о гибели российских журналистов в 2018 году пока нет", - сказал Бикантов. "Этот вопрос остаётся одним из приоритетов в диалоге Посольства с властями ЦАР", - подчеркнул он. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240126/tsar-1923554779.html

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россия, цар, александр бикантов, орхан джемаль, александр расторгуев