https://ria.ru/20240605/afrika-1950564715.html
Посол рассказал о расследовании гибели российских журналистов в ЦАР
Посол рассказал о расследовании гибели российских журналистов в ЦАР - РИА Новости, 05.06.2024
Посол рассказал о расследовании гибели российских журналистов в ЦАР
Посол России в ЦАР Александр Бикантов заявил в интервью РИА Новости, что подвижек в расследовании дела о гибели российских журналистов в африканской стране в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:06
2024-06-05T09:06
2024-06-05T09:52
россия
цар
александр бикантов
орхан джемаль
александр расторгуев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов заявил в интервью РИА Новости, что подвижек в расследовании дела о гибели российских журналистов в африканской стране в 2018 году пока нет. В июле 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского*. СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство". Ранее Бикантов сообщал в интервью РИА Новости, что, по предварительной версии, три российских журналиста были убиты боевиками из незаконного вооруженного формирования 3R. "К сожалению, подвижек в расследовании дела о гибели российских журналистов в 2018 году пока нет", - сказал Бикантов. "Этот вопрос остаётся одним из приоритетов в диалоге Посольства с властями ЦАР", - подчеркнул он. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240126/tsar-1923554779.html
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россия, цар, александр бикантов, орхан джемаль, александр расторгуев
Россия, ЦАР, Александр Бикантов, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, ПМЭФ-2024
Посол рассказал о расследовании гибели российских журналистов в ЦАР
Посол Бикантов: подвижек в расследовании дела о гибели журналистов в ЦАР нет
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов заявил в интервью РИА Новости, что подвижек в расследовании дела о гибели российских журналистов в африканской стране в 2018 году пока нет.
В июле 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль
, режиссер-документалист Александр Расторгуев
и оператор Кирилл Радченко
, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского*. СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее Бикантов сообщал в интервью РИА Новости, что, по предварительной версии, три российских журналиста были убиты боевиками из незаконного вооруженного формирования 3R.
"К сожалению, подвижек в расследовании дела о гибели российских журналистов в 2018 году пока нет", - сказал Бикантов.
"Этот вопрос остаётся одним из приоритетов в диалоге Посольства с властями ЦАР", - подчеркнул он.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России