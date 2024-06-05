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Европейский бизнес ищет новые возможности работы в России, заявил глава АЕБ
Европейский бизнес ищет новые возможности работы в России, заявил глава АЕБ - РИА Новости, 05.06.2024
Европейский бизнес ищет новые возможности работы в России, заявил глава АЕБ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Европейский бизнес старается найти новые возможности работы в России, сохраняет открытыми каналы коммуникации, заявил... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:08
2024-06-05T15:08
2024-06-05T15:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Европейский бизнес старается найти новые возможности работы в России, сохраняет открытыми каналы коммуникации, заявил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг. "События 2022 года явились для европейского бизнеса шоком, и он до сих пор ощущает его последствия, и двигается дальше по очень узкой дороге", - сказал он в ходе сессии в стартовый день работы ПМЭФ. "Условия ведения бизнеса во время санкционных ограничений, в новых условиях новых правил игры, которые существуют и с российской стороны, действительно стали для европейского бизнеса как минимум очень большим вызовом", - добавил гендиректор АЕБ. Тем не менее, по его словам, "надеюсь, мы нашли на самом деле очень правильный выход". Во-первых, по его словам, с первых часов "мы активизировали свою миссию, и стали искать новые пути, определили для себя, что мы будем в первую очередь помогать европейскому бизнесу выживать". "Во-вторых, будем сохранять каналы коммуникации открытыми", - сказал Шиллинг. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, тадзио шиллинг, санкции в отношении россии, в мире
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Тадзио Шиллинг, Санкции в отношении России, В мире
Европейский бизнес ищет новые возможности работы в России, заявил глава АЕБ
Гендиректор АЕБ Шиллинг: бизнес приспосабливается к работе в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Европейский бизнес старается найти новые возможности работы в России, сохраняет открытыми каналы коммуникации, заявил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.
"События 2022 года явились для европейского бизнеса шоком, и он до сих пор ощущает его последствия, и двигается дальше по очень узкой дороге", - сказал он в ходе сессии в стартовый день работы ПМЭФ.
"Условия ведения бизнеса во время санкционных ограничений, в новых условиях новых правил игры, которые существуют и с российской стороны, действительно стали для европейского бизнеса как минимум очень большим вызовом", - добавил гендиректор АЕБ.
Тем не менее, по его словам, "надеюсь, мы нашли на самом деле очень правильный выход".
Во-первых, по его словам, с первых часов "мы активизировали свою миссию, и стали искать новые пути, определили для себя, что мы будем в первую очередь помогать европейскому бизнесу выживать".
"Во-вторых, будем сохранять каналы коммуникации открытыми", - сказал Шиллинг.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.