https://ria.ru/20240605/advokat-1950539344.html

Осужденный за срыв концерта Макаревича* воюет на СВО с позывным "Макаревич"

Осужденный за срыв концерта Макаревича* воюет на СВО с позывным "Макаревич" - РИА Новости, 05.06.2024

Осужденный за срыв концерта Макаревича* воюет на СВО с позывным "Макаревич"

Активист Олег Миронов, который в 2015 году был осужден за сорванный концерт Андрея Макаревича* в Москве, служит на СВО добровольцем с позывным — фамилией... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T01:19

2024-06-05T01:19

2024-06-05T01:57

москва

олег миронов (активист другая россия)

дмитрий аграновский

московский городской суд

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Активист Олег Миронов, который в 2015 году был осужден за сорванный концерт Андрея Макаревича* в Москве, служит на СВО добровольцем с позывным — фамилией музыканта, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский. Инцидент с распылением газового баллончика произошел на концерте Макаревича осенью 2014 года. Замоскворецкий суд Москвы в августе 2015 года признал Миронова виновным в хулиганстве и нанесении побоев из хулиганских побуждений. Миронова приговорили к трем годам лишения свободы, позже Мосгорсуд смягчил ему приговор до 2,5 года заключения, однако затем отменил это решение, удовлетворив протест прокурора."Олег Миронов ушел добровольцем на СВО чуть ли не с начала специальной военной операции (СВО), его позывной "Макаревич". Он был награжден медалью "За освобождение Мариуполя", проявил себя героически и был трижды ранен", — рассказал Аграновский.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240418/makarevich-1940741559.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

москва, олег миронов (активист другая россия), дмитрий аграновский, московский городской суд