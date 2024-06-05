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Осужденный за срыв концерта Макаревича* воюет на СВО с позывным "Макаревич" - РИА Новости, 05.06.2024
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01:19 05.06.2024 (обновлено: 01:57 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/advokat-1950539344.html
Осужденный за срыв концерта Макаревича* воюет на СВО с позывным "Макаревич"
Осужденный за срыв концерта Макаревича* воюет на СВО с позывным "Макаревич" - РИА Новости, 05.06.2024
Осужденный за срыв концерта Макаревича* воюет на СВО с позывным "Макаревич"
Активист Олег Миронов, который в 2015 году был осужден за сорванный концерт Андрея Макаревича* в Москве, служит на СВО добровольцем с позывным — фамилией... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T01:19
2024-06-05T01:57
москва
олег миронов (активист другая россия)
дмитрий аграновский
московский городской суд
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Активист Олег Миронов, который в 2015 году был осужден за сорванный концерт Андрея Макаревича* в Москве, служит на СВО добровольцем с позывным — фамилией музыканта, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский. Инцидент с распылением газового баллончика произошел на концерте Макаревича осенью 2014 года. Замоскворецкий суд Москвы в августе 2015 года признал Миронова виновным в хулиганстве и нанесении побоев из хулиганских побуждений. Миронова приговорили к трем годам лишения свободы, позже Мосгорсуд смягчил ему приговор до 2,5 года заключения, однако затем отменил это решение, удовлетворив протест прокурора."Олег Миронов ушел добровольцем на СВО чуть ли не с начала специальной военной операции (СВО), его позывной "Макаревич". Он был награжден медалью "За освобождение Мариуполя", проявил себя героически и был трижды ранен", — рассказал Аграновский.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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москва, олег миронов (активист другая россия), дмитрий аграновский, московский городской суд
Москва, Олег Миронов (активист Другая Россия), Дмитрий Аграновский, Московский городской суд
Осужденный за срыв концерта Макаревича* воюет на СВО с позывным "Макаревич"

Сорвавший концерт Макаревича активист служит в зоне СВО с позывным "Макаревич"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМузыкант Андрей Макаревич
Музыкант Андрей Макаревич - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Музыкант Андрей Макаревич. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Активист Олег Миронов, который в 2015 году был осужден за сорванный концерт Андрея Макаревича* в Москве, служит на СВО добровольцем с позывным — фамилией музыканта, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.
Инцидент с распылением газового баллончика произошел на концерте Макаревича осенью 2014 года. Замоскворецкий суд Москвы в августе 2015 года признал Миронова виновным в хулиганстве и нанесении побоев из хулиганских побуждений. Миронова приговорили к трем годам лишения свободы, позже Мосгорсуд смягчил ему приговор до 2,5 года заключения, однако затем отменил это решение, удовлетворив протест прокурора.
"Олег Миронов ушел добровольцем на СВО чуть ли не с начала специальной военной операции (СВО), его позывной "Макаревич". Он был награжден медалью "За освобождение Мариуполя", проявил себя героически и был трижды ранен", — рассказал Аграновский.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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