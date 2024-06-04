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Китайский зонд взлетел с обратной стороны Луны - РИА Новости, 04.06.2024
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Наука
 
03:30 04.06.2024 (обновлено: 09:19 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/zond-1950303797.html
Китайский зонд взлетел с обратной стороны Луны
Китайский зонд взлетел с обратной стороны Луны - РИА Новости, 04.06.2024
Китайский зонд взлетел с обратной стороны Луны
Китайский зонд "Чанъэ-6", впервые в истории собравший образцы грунта с обратной стороны Луны, взлетел с поверхности естественного спутника Земли, передает... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T03:30
2024-06-04T09:19
земля
луна
хайнань
европейское космическое агентство
в мире
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Китайский зонд "Чанъэ-6", впервые в истории собравший образцы грунта с обратной стороны Луны, взлетел с поверхности естественного спутника Земли, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление."Во вторник утром с поверхности Луны взлетел китайский зонд "Чанъэ-6" с образцами грунта, которые впервые в человеческой истории были собраны с обратной стороны естественного спутника Земли. Взлетный модуль "Чанъэ-6" вышел на заданную орбиту вокруг Луны", — говорится в публикации.Корреспондент РИА Новости ранее сообщал, что ракета "Чанчжэн-5 Y8" стартовала 3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в соответствии с графиком в 17:27 по местному времени (12:27 мск). В случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны. Согласно плану, обнародованному Китайским национальным космическим управлением, на Землю планируется доставить около двух килограммов образцов грунта. "Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта. Кроме того, на "Чанъэ-6" установлена международная полезная нагрузка, в частности французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности естественного спутника Земли, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.
https://ria.ru/20240601/zapusk-1949917602.html
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земля, луна, хайнань, европейское космическое агентство, в мире, китай, космос - риа наука
Земля, Луна, Хайнань, Европейское космическое агентство, В мире, Китай, Космос - РИА Наука, Наука
Китайский зонд взлетел с обратной стороны Луны

Китайский зонд "Чанъэ-6" с образцами грунта взлетел с обратной стороны Луны

© AP Photo / Xinhua / Jin LiwangКитайский лунный зонд "Чанъэ-5" на поверхности Луны
Китайский лунный зонд Чанъэ-5 на поверхности Луны - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Xinhua / Jin Liwang
Китайский лунный зонд "Чанъэ-5" на поверхности Луны. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Китайский зонд "Чанъэ-6", впервые в истории собравший образцы грунта с обратной стороны Луны, взлетел с поверхности естественного спутника Земли, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.
"Во вторник утром с поверхности Луны взлетел китайский зонд "Чанъэ-6" с образцами грунта, которые впервые в человеческой истории были собраны с обратной стороны естественного спутника Земли. Взлетный модуль "Чанъэ-6" вышел на заданную орбиту вокруг Луны", — говорится в публикации.
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Корреспондент РИА Новости ранее сообщал, что ракета "Чанчжэн-5 Y8" стартовала 3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в соответствии с графиком в 17:27 по местному времени (12:27 мск).
В случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны. Согласно плану, обнародованному Китайским национальным космическим управлением, на Землю планируется доставить около двух килограммов образцов грунта.
"Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта.
Кроме того, на "Чанъэ-6" установлена международная полезная нагрузка, в частности французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности естественного спутника Земли, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.
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