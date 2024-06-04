СМИ: Зеленский во Франции встретится с представителями ВПК страны
Journal du dimanche: Зеленский в Версале встретится с представителями ВПК страны
© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе своего запланированного на пятницу визита во Францию встретится с представителями военно-промышленного сектора страны, сообщает издание Journal du dimanche.
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"Ожидается, что глава Украины, вместе с министром обороны (Франции – ред.) Себастьяном Лекорню, встретится с рядом должностных лиц из (военно-промышленной компании – ред.) KNDS (ранее Nexter), одного из основных европейских производителей оружия", - пишет издание.
Отмечается, что с этой целью Зеленский отправится в район Сатори города Версаль, где ряд французских военно-промышленных компаний реализуют свои оружейные программы.
Издание добавляет, что на фоне предстоящего визита Зеленского глава минобороны Франции Себастьян Лекорню и начальник генштаба ВС Франции Пьер Шилль должны обсудить различные варианты поддержки Украины.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон примет Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце, стороны обсудят потребности Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".