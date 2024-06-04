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СМИ: Зеленский во Франции встретится с представителями ВПК страны - РИА Новости, 04.06.2024
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21:24 04.06.2024 (обновлено: 21:41 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/zelenskiy-1950518798.html
СМИ: Зеленский во Франции встретится с представителями ВПК страны
СМИ: Зеленский во Франции встретится с представителями ВПК страны - РИА Новости, 04.06.2024
СМИ: Зеленский во Франции встретится с представителями ВПК страны
Владимир Зеленский в ходе своего запланированного на пятницу визита во Францию встретится с представителями военно-промышленного сектора страны, сообщает... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T21:24
2024-06-04T21:41
в мире
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россия
владимир зеленский
себастьян лекорню
эммануэль макрон
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе своего запланированного на пятницу визита во Францию встретится с представителями военно-промышленного сектора страны, сообщает издание Journal du dimanche. "Ожидается, что глава Украины, вместе с министром обороны (Франции – ред.) Себастьяном Лекорню, встретится с рядом должностных лиц из (военно-промышленной компании – ред.) KNDS (ранее Nexter), одного из основных европейских производителей оружия", - пишет издание. Отмечается, что с этой целью Зеленский отправится в район Сатори города Версаль, где ряд французских военно-промышленных компаний реализуют свои оружейные программы. Издание добавляет, что на фоне предстоящего визита Зеленского глава минобороны Франции Себастьян Лекорню и начальник генштаба ВС Франции Пьер Шилль должны обсудить различные варианты поддержки Украины. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон примет Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце, стороны обсудят потребности Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240604/gosduma-1950516274.html
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в мире, франция, украина, россия, владимир зеленский, себастьян лекорню, эммануэль макрон
В мире, Франция, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон
СМИ: Зеленский во Франции встретится с представителями ВПК страны

Journal du dimanche: Зеленский в Версале встретится с представителями ВПК страны

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе своего запланированного на пятницу визита во Францию встретится с представителями военно-промышленного сектора страны, сообщает издание Journal du dimanche.
«
"Ожидается, что глава Украины, вместе с министром обороны (Франции – ред.) Себастьяном Лекорню, встретится с рядом должностных лиц из (военно-промышленной компании – ред.) KNDS (ранее Nexter), одного из основных европейских производителей оружия", - пишет издание.
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Отмечается, что с этой целью Зеленский отправится в район Сатори города Версаль, где ряд французских военно-промышленных компаний реализуют свои оружейные программы.
Издание добавляет, что на фоне предстоящего визита Зеленского глава минобороны Франции Себастьян Лекорню и начальник генштаба ВС Франции Пьер Шилль должны обсудить различные варианты поддержки Украины.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон примет Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце, стороны обсудят потребности Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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