Власти Кипра прокомментировали сообщения о покупке Зеленским казино
Президент Кипра: вопрос покупки Зеленским казино в Кирении пока не подтвердился
© Pixabay / adibalea Порт Кирения, Кипр
© Pixabay / adibalea
Порт Кирения, Кипр. Архивное фото
АФИНЫ, 4 июн – РИА Новости. Сообщения турецких СМИ о том, что Владимир Зеленский приобрел казино в Кирении на оккупированной части Кипра пока не нашли подтверждения, сообщил президент Кипра Никос Христодулидис журналистам, чье заявление передал телеканал Sigma.
"Компетентные службы Республики Кипр расследовали этот вопрос, на данный момент пока ничего подобного не установлено. Когда расследование будет завершено в сотрудничестве с другими службами и странами, нам будет что сказать", - сообщил Христодулидис. По его словам, "за пять минут" до встречи с журналистами ему сообщили, что пока ничего подобного не установлено.
Турецкие СМИ сообщили, что компания Film Heritage Inc приобрела отель и казино Vuni Palace, расположенный на севере Кипра. Компания Film Heritage Inc. зарегистрирована в Белизе и принадлежит Зеленскому, информацию об оффшорных компаниях Зеленского публиковало расследование Pandora Papers. В частности, по данным Odav Tv, покупка была завершена в начале мая 2024 года. Сумма сделки неизвестна, цена казино могла составить 150 миллионов фунтов стерлингов. Заведение построено в 2006 году, сообщают СМИ.
Посольство Украины на Кипре назвало публикацию ложью, "распространяемую российской пропагандой" с целью "создать дипломатическую напряженность между Украиной и Кипром", сообщил телеканал.