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СМИ: Зеленский не пойдет на переговоры из-за страха перед националистами - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:07 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/zelenskiy-1950498640.html
СМИ: Зеленский не пойдет на переговоры из-за страха перед националистами
СМИ: Зеленский не пойдет на переговоры из-за страха перед националистами - РИА Новости, 04.06.2024
СМИ: Зеленский не пойдет на переговоры из-за страха перед националистами
Владимир Зеленский не пойдет на мирные переговоры с Россией из-за давления украинских ультраправых националистов, их возмездие может стоить ему жизни, пишет... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:07
2024-06-04T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский не пойдет на мирные переговоры с Россией из-за давления украинских ультраправых националистов, их возмездие может стоить ему жизни, пишет колумнист издания Responsible Statecraft Тэд Снайдер. "Даже если Зеленский... отменит запрет на переговоры (с Россией)..., его отговорят те же самые ультраправые националисты, которые убедили его отказаться от предвыборной мирной платформы до войны", - отмечает Снайдер. По его мнению, Зеленский не имеет политической силы, чтобы отказаться от обещаний вернуть Украину к границам 1991 года и "пережить возмездие ультранационалистов". Колумнист указывает на то, что Зеленский может возложить ответственность за переговоры на США, однако это может быть расценено как удар по авторитету Вашингтона и НАТО. Поэтому, подчеркивает Снайдер, следует отойти от двусторонних переговоров и начать договариваться об инклюзивной европейской архитектуре безопасности. "Вместо того, чтобы расширять НАТО..., энергия дипломатов должна пойти на создание новой инклюзивной европейской архитектуры безопасности, которая включает сотрудничество с Россией", - уточняет он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский
СМИ: Зеленский не пойдет на переговоры из-за страха перед националистами

Responsible Statecraft: Зеленский не пойдет на переговоры из-за националистов

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский не пойдет на мирные переговоры с Россией из-за давления украинских ультраправых националистов, их возмездие может стоить ему жизни, пишет колумнист издания Responsible Statecraft Тэд Снайдер.
"Даже если Зеленский... отменит запрет на переговоры (с Россией)..., его отговорят те же самые ультраправые националисты, которые убедили его отказаться от предвыборной мирной платформы до войны", - отмечает Снайдер. По его мнению, Зеленский не имеет политической силы, чтобы отказаться от обещаний вернуть Украину к границам 1991 года и "пережить возмездие ультранационалистов".
Изображение сгенерировано ИИ
Срок годности Владимира Зеленского истек
27 мая, 08:00
Колумнист указывает на то, что Зеленский может возложить ответственность за переговоры на США, однако это может быть расценено как удар по авторитету Вашингтона и НАТО.
Поэтому, подчеркивает Снайдер, следует отойти от двусторонних переговоров и начать договариваться об инклюзивной европейской архитектуре безопасности. "Вместо того, чтобы расширять НАТО..., энергия дипломатов должна пойти на создание новой инклюзивной европейской архитектуры безопасности, которая включает сотрудничество с Россией", - уточняет он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
16 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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