https://ria.ru/20240604/zelenskiy-1950357045.html
"Решил уехать". На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским
"Решил уехать". На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 04.06.2024
"Решил уехать". На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским
Владимир Зеленский покидает Украину и отправляется в другие страны из-за тяжелой обстановки в Киеве, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:55
2024-06-04T11:55
2024-06-04T15:15
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский покидает Украину и отправляется в другие страны из-за тяжелой обстановки в Киеве, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Можно было бы предположить, что у Зеленского много проблем, которые сейчас должны держать его в Киеве, но он, как это водится, оказавшись в сложной ситуации в украинской столице, решает отправиться в другие страны", — указал Меркурис.Как подчеркнул эксперт, именно по этой причине украинский политик недавно побывал в Сингапуре и на Филиппинах. Кроме того, Меркурис отметил, что Зеленский своими визитами в страны Азии хочет втянуть государства этого региона в вооруженный конфликт на Украине.Накануне газета The Washington Post сообщала, что Владимир Зеленский во время поездок в Сингапур и на Филиппины потерпел неудачу в попытке настроить азиатские страны на такую же поддержку Киева, какой он пользуется на Западе.
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В мире, Киев, Украина, Сингапур, Владимир Зеленский, YouTube, Политика
"Решил уехать". На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским
Меркурис: Зеленский покидает Украину из-за тяжелой обстановки в Киеве