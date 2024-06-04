https://ria.ru/20240604/zelenskiy-1950357045.html

"Решил уехать". На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским

"Решил уехать". На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 04.06.2024

"Решил уехать". На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским

Владимир Зеленский покидает Украину и отправляется в другие страны из-за тяжелой обстановки в Киеве, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:55

2024-06-04T11:55

2024-06-04T15:15

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский покидает Украину и отправляется в другие страны из-за тяжелой обстановки в Киеве, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Можно было бы предположить, что у Зеленского много проблем, которые сейчас должны держать его в Киеве, но он, как это водится, оказавшись в сложной ситуации в украинской столице, решает отправиться в другие страны", — указал Меркурис.Как подчеркнул эксперт, именно по этой причине украинский политик недавно побывал в Сингапуре и на Филиппинах. Кроме того, Меркурис отметил, что Зеленский своими визитами в страны Азии хочет втянуть государства этого региона в вооруженный конфликт на Украине.Накануне газета The Washington Post сообщала, что Владимир Зеленский во время поездок в Сингапур и на Филиппины потерпел неудачу в попытке настроить азиатские страны на такую же поддержку Киева, какой он пользуется на Западе.

https://ria.ru/20240604/av-1950329086.html

https://ria.ru/20240604/nyt-1950317982.html

киев

украина

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в мире, киев, украина, сингапур, владимир зеленский, youtube, политика