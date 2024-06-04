https://ria.ru/20240604/zaytsev-1950329341.html

Представитель сына модельера Зайцева опровергла данные о его госпитализации

Представитель сына модельера Зайцева опровергла данные о его госпитализации - РИА Новости, 04.06.2024

Представитель сына модельера Зайцева опровергла данные о его госпитализации

Представитель Егора Зайцева, сына модельера Вячеслава Зайцева, опровергла РИА Новости сообщения о его госпитализации, назвав их "вбросом". РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:08

2024-06-04T10:08

2024-06-04T10:08

вячеслав зайцев

общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Представитель Егора Зайцева, сына модельера Вячеслава Зайцева, опровергла РИА Новости сообщения о его госпитализации, назвав их "вбросом". Ранее в Telegram-каналах писали, что Егора Зайцева якобы увезли в реанимацию в тяжелом состоянии в Москве. "Это вброс. Всё в порядке", - сказала представитель Зайцева в беседе с РИА Новости.

https://ria.ru/20240415/kuklachev-1940071794.html

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2024

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вячеслав зайцев, общество