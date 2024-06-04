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Представитель сына модельера Зайцева опровергла данные о его госпитализации - РИА Новости, 04.06.2024
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10:08 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/zaytsev-1950329341.html
Представитель сына модельера Зайцева опровергла данные о его госпитализации
Представитель сына модельера Зайцева опровергла данные о его госпитализации - РИА Новости, 04.06.2024
Представитель сына модельера Зайцева опровергла данные о его госпитализации
Представитель Егора Зайцева, сына модельера Вячеслава Зайцева, опровергла РИА Новости сообщения о его госпитализации, назвав их "вбросом". РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:08
2024-06-04T10:08
вячеслав зайцев
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Представитель Егора Зайцева, сына модельера Вячеслава Зайцева, опровергла РИА Новости сообщения о его госпитализации, назвав их "вбросом". Ранее в Telegram-каналах писали, что Егора Зайцева якобы увезли в реанимацию в тяжелом состоянии в Москве. "Это вброс. Всё в порядке", - сказала представитель Зайцева в беседе с РИА Новости.
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вячеслав зайцев, общество
Вячеслав Зайцев, Общество
Представитель сына модельера Зайцева опровергла данные о его госпитализации

Представитель Егора Зайцева опровергла сообщения о госпитализации сына модельера

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаМодельер Вячеслав Зайцев с сыном Егором
Модельер Вячеслав Зайцев с сыном Егором - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Модельер Вячеслав Зайцев с сыном Егором. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Представитель Егора Зайцева, сына модельера Вячеслава Зайцева, опровергла РИА Новости сообщения о его госпитализации, назвав их "вбросом".
Ранее в Telegram-каналах писали, что Егора Зайцева якобы увезли в реанимацию в тяжелом состоянии в Москве.
«
"Это вброс. Всё в порядке", - сказала представитель Зайцева в беседе с РИА Новости.
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Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста
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Вячеслав ЗайцевОбщество
 
 
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