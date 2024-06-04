https://ria.ru/20240604/zapad-1950377630.html

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 04.06.2024

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили контратаку, потери Киева составили до 400 солдат,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:07

2024-06-04T13:07

2024-06-04T13:17

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили контратаку, потери Киева составили до 400 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Богуславка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, военнослужащие "Запада" отразили контратаку штурмовой группы противника в районе Невского в ЛНР."ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих, три бронетранспортера, восемь автомобилей, три 152 мм гаубицы Д-20, 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240604/faza-1950364110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина