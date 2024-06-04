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Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 04.06.2024
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13:07 04.06.2024 (обновлено: 13:17 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/zapad-1950377630.html
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 04.06.2024
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили контратаку, потери Киева составили до 400 солдат,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:07
2024-06-04T13:17
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили контратаку, потери Киева составили до 400 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Богуславка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, военнослужащие "Запада" отразили контратаку штурмовой группы противника в районе Невского в ЛНР."ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих, три бронетранспортера, восемь автомобилей, три 152 мм гаубицы Д-20, 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240604/faza-1950364110.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Специальная военная операция на Украине
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли три БТР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение двум украинским бригадам и отразили контратаку, потери Киева составили до 400 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Богуславка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, военнослужащие "Запада" отразили контратаку штурмовой группы противника в районе Невского в ЛНР.
"ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих, три бронетранспортера, восемь автомобилей, три 152 мм гаубицы Д-20, 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", - добавили в МО РФ.
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