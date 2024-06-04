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В МИД рассказали, в каком случае нужно поменять загранпаспорт - РИА Новости, 04.06.2024
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Туризм
 
16:04 04.06.2024 (обновлено: 16:12 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/zagranpasport-1950442430.html
В МИД рассказали, в каком случае нужно поменять загранпаспорт
В МИД рассказали, в каком случае нужно поменять загранпаспорт - РИА Новости, 04.06.2024
В МИД рассказали, в каком случае нужно поменять загранпаспорт
МИД России в Telegram-канале посоветовал россиянам поменять загранпаспорт, в случае если написание имени там не соответствует его написанию или транслитерации в РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:04
2024-06-04T16:12
туризм
россия
российский союз туриндустрии (рст)
ассоциация туроператоров россии (атор)
санкции в отношении россии
новости - туризм
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. МИД России в Telegram-канале посоветовал россиянам поменять загранпаспорт, в случае если написание имени там не соответствует его написанию или транслитерации в других личных документах. "В СМИ периодически появляются публикации о случаях признания недействительными заграничных паспортов из-за неверного написания в них имен граждан, содержащих буквы "е" и "ё", - говорится в сообщении консульского департамента МИД России. В министерстве обратили внимание, что согласно российским законам, при оформлении загранпаспорта в консульском учреждении имя заявителя, - под которым подразумевается фамилия, собственно имя, а также отчество, при наличии, - указывается в соответствии с представленным документом, удостоверяющим личность. "Рекомендуем гражданам внимательно проверять корректность указания имени в паспорте, соответствие его написания иным личным документам, в первую очередь – документам, подтверждающим присвоение заявителю соответствующего имени, (каким являются - ред.) свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени, переводы этих документов, выданных иностранными компетентными органами, на русский язык, верность которых засвидетельствована в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате, т.е. российским нотариусом или консульским должностным лицом", - пояснили в консульском департаменте. "При обнаружении разночтений рекомендуется принять меры по их устранению: обратиться в полномочный орган для оформления паспорта с правильным написанием имен собственных. Заблаговременное решение данного вопроса позволит избежать неприятностей, в частности, во время прохождения паспортного контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации", - добавили в МИД. В МИД России подчеркнули, что "исключение вариативности написания имени заявителя и приведение личных данных "к единому знаменателю" содействует более эффективной реализации им своих прав и законных интересов". Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор и основатель "Юридического агентства Персона Грата" Георгий Мохов сообщал, что случаи отказов российским туристам в вылете за границу из-за ошибок в паспортах участились, тем не менее они не носят массового характера. По его словам, в туризме объем обращений, связанных с отказом в пропуске через границу, крайне низкий - менее 1% российских путешественников предъявляют подобные претензии. А случаи отказов связаны с принятием поправок в закон о порядке въезда и выезда из РФ и соответствующих нормативов. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) при этом отметили, что проблема с несоответствием информации в заграничных паспортах все чаще становятся причиной их изъятия у россиян при прохождении паспортного контроля на российской границе.
https://ria.ru/20231221/pasport-1917354063.html
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россия, российский союз туриндустрии (рст), ассоциация туроператоров россии (атор), санкции в отношении россии, новости - туризм
Туризм, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Санкции в отношении России, Новости - Туризм
В МИД рассказали, в каком случае нужно поменять загранпаспорт

МИД посоветовал россиянам менять загранпаспорт при неверном написании имени

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта
Девушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. МИД России в Telegram-канале посоветовал россиянам поменять загранпаспорт, в случае если написание имени там не соответствует его написанию или транслитерации в других личных документах.
"В СМИ периодически появляются публикации о случаях признания недействительными заграничных паспортов из-за неверного написания в них имен граждан, содержащих буквы "е" и "ё", - говорится в сообщении консульского департамента МИД России.
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В министерстве обратили внимание, что согласно российским законам, при оформлении загранпаспорта в консульском учреждении имя заявителя, - под которым подразумевается фамилия, собственно имя, а также отчество, при наличии, - указывается в соответствии с представленным документом, удостоверяющим личность.
"Рекомендуем гражданам внимательно проверять корректность указания имени в паспорте, соответствие его написания иным личным документам, в первую очередь – документам, подтверждающим присвоение заявителю соответствующего имени, (каким являются - ред.) свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени, переводы этих документов, выданных иностранными компетентными органами, на русский язык, верность которых засвидетельствована в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате, т.е. российским нотариусом или консульским должностным лицом", - пояснили в консульском департаменте.
"При обнаружении разночтений рекомендуется принять меры по их устранению: обратиться в полномочный орган для оформления паспорта с правильным написанием имен собственных. Заблаговременное решение данного вопроса позволит избежать неприятностей, в частности, во время прохождения паспортного контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации", - добавили в МИД.
В МИД России подчеркнули, что "исключение вариативности написания имени заявителя и приведение личных данных "к единому знаменателю" содействует более эффективной реализации им своих прав и законных интересов".
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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) при этом отметили, что проблема с несоответствием информации в заграничных паспортах все чаще становятся причиной их изъятия у россиян при прохождении паспортного контроля на российской границе.
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