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Бывший капитан "Реала" Йерро стал спортивным директором "Аль-Насра" - РИА Новости, 04.06.2024
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Футбол
 
19:37 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/yerro-1950502861.html
Бывший капитан "Реала" Йерро стал спортивным директором "Аль-Насра"
Бывший капитан "Реала" Йерро стал спортивным директором "Аль-Насра" - РИА Новости, 04.06.2024
Бывший капитан "Реала" Йерро стал спортивным директором "Аль-Насра"
Бывший капитан сборной Испании по футболу и мадридского "Реала" Фернандо Йерро назначен на пост спортивного директора "Аль-Насра", сообщается на официальном... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:37
2024-06-04T19:37
футбол
спорт
испания
фернандо йерро
аль-наср
саудовская аравия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Бывший капитан сборной Испании по футболу и мадридского "Реала" Фернандо Йерро назначен на пост спортивного директора "Аль-Насра", сообщается на официальном сайте саудовского клуба. Детали контракта 56-летнего испанца не разглашаются. Большую часть карьеры футболиста Йерро провел в мадридском "Реале" (1989-2003), выиграв с клубом пять чемпионатов Испании, Кубок Испании, четыре Суперкубка Испании, три Лиги чемпионов, два Межконтинентальных кубка и один Суперкубок УЕФА. Йерро возглавлял сборную Испании во время чемпионата мира 2018 года в России. Последним местом работы Йерро была мексиканская "Гвадалахара", в которой испанец с октября 2022 года по май 2024 года занимал пост спортивного директора.
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спорт, испания, фернандо йерро, аль-наср, саудовская аравия
Футбол, Спорт, Испания, Фернандо Йерро, Аль-Наср, Саудовская Аравия
Бывший капитан "Реала" Йерро стал спортивным директором "Аль-Насра"

Бывший капитан сборной Испании Йерро назначен спортивным директором "Аль-Насра"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФернандо Йерро
Фернандо Йерро - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Фернандо Йерро. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Бывший капитан сборной Испании по футболу и мадридского "Реала" Фернандо Йерро назначен на пост спортивного директора "Аль-Насра", сообщается на официальном сайте саудовского клуба.
Детали контракта 56-летнего испанца не разглашаются.
Большую часть карьеры футболиста Йерро провел в мадридском "Реале" (1989-2003), выиграв с клубом пять чемпионатов Испании, Кубок Испании, четыре Суперкубка Испании, три Лиги чемпионов, два Межконтинентальных кубка и один Суперкубок УЕФА. Йерро возглавлял сборную Испании во время чемпионата мира 2018 года в России.
Последним местом работы Йерро была мексиканская "Гвадалахара", в которой испанец с октября 2022 года по май 2024 года занимал пост спортивного директора.
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ФутболСпортИспанияФернандо ЙерроАль-НасрСаудовская Аравия
 
 
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