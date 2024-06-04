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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 04.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T05:18
2024-06-04T05:18
2024-06-04T05:41
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Днепре слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. В Днепропетровской области сигналы тревоги звучат с 4.57 мск вторника. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240604/video-1950302392.html
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в мире, россия, днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровск, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги