https://ria.ru/20240604/vzryvy-1950308191.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 04.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T05:18

2024-06-04T05:18

2024-06-04T05:41

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Днепре слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. В Днепропетровской области сигналы тревоги звучат с 4.57 мск вторника. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240604/video-1950302392.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины