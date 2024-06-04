https://ria.ru/20240604/vystavka-1950473098.html

В Москве открылась крупнейшая отраслевая выставка "ЭЛЕКТРО-2024"

В Москве открылась крупнейшая отраслевая выставка "ЭЛЕКТРО-2024" - РИА Новости, 04.06.2024

В Москве открылась крупнейшая отраслевая выставка "ЭЛЕКТРО-2024"

Крупнейшая отраслевая выставка "Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений" – "ЭЛЕКТРО-2024" открылась во вторник в Москве на площадке РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:20

2024-06-04T17:20

2024-06-04T17:20

экономика

технологии

россия

китай

турция

экспоцентр

снг

брикс

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Крупнейшая отраслевая выставка "Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений" – "ЭЛЕКТРО-2024" открылась во вторник в Москве на площадке "Экспоцентра" на Красной Пресне. Это событие объединило профессионалов в области электротехники, электрооборудования для энергетики и строительства, а также освещения и автоматизации. Форум дал возможность участникам познакомиться с последними достижениями и новинками в области электротехники, а также получить полезную информацию для бизнеса и технологического развития. Как отметил, открывая выставку, заместитель генерального директора "Экспоцентра" Сергей Селиванов, "ЭЛЕКТРО-2024" является важнейшим событием для индустрии. "Более полувека выставка уверенно сохраняет позиции крупнейшей отраслевой площадки в России и странах СНГ, объединяя поставщиков и потребителей электротехнического оборудования, а также предоставляя широкие возможности для делового общения и достижения высоких коммерческих результатов", – отметил Селиванов. Он подчеркнул, что в этом году выставка выросла по масштабу экспозиции и количеству участников более чем на 50%. На площади 8,5 тысячи квадратных метров представлено свыше 450 предприятий из девяти стран – Индии, Испании, Казахстана, Китая, Белоруссии, России, Словакии, Туниса и Турции. Свои национальные экспозиции организуют Китай и Турция. Российские компании, по словам Селиванова, составляют половину от общего числа участников. В этом году формат форума обновился. Впервые три российских региона – Республика Чувашия, Белгородская и Владимирская области – организовали коллективные экспозиции. "Все наши экспоненты демонстрируют передовые разработки, технологии и оборудование, которые позволяют не только оптимизировать работу и сокращать издержки производства, но и повышать производительность и качество продукции", – отметил Селиванов. Масштабы выставки позволили организаторам в этом году более детально подойти к разработке разделов форума, расширить деловую программу. Она пройдет на "ЭЛЕКТРО-2024" в формате бизнес-форума "Электротехника. Новая энергия развития". Его участники обсудят актуальные вопросы отраслевого развития, текущее состояние рынка и стратегии построения прибыльных предприятий, затронут вопросы инвестиций в отрасль и работы с персоналом. Интерактивные мероприятия на выставке запланированы в формате ярмарки вакансий – проблема кадрового голода в отрасли и пути его преодоления станет одной из важных тем деловой программы. Также в рамках форума пройдут конференции и круглые столы, а многие сессии будут носить практический характер. Впервые на выставке будет действовать "Зона партнеров и лидеров рынка" – это позволит сделать контакты между потенциальными деловыми партнерами более интенсивными, повысить эффективность бизнес-коммуникаций. Ярким событием форума станут Международные соревнования БРИКС+ по компетенциям в сфере промышленного электромонтажа. Они приурочены к проведению финала Открытого чемпионата электриков и пройдут 5 и 6 июня. Известно, что только из числа российских участников заявки подали более 2000 человек. В первый день форум открылся стратегической сессией "Электротехнический рынок России 2024: новая энергия вызова", на которой эксперты обсудили тенденции развития отрасли и вопросы импортозамещения. Во второй день форума эксперты поднимут такие темы, как кадровый голод в отрасли, существующие риски при сертификации электрооборудования, сокращение расходов и оптимизация затрат на электроэнергию с системами адресного управления. Работу форума завершат экспертная сессия по налаживанию экспортного направления поставки электротехнического оборудования и комплектующих и сессия качества по оптимальным решениям для подтверждения безопасности электротехнической продукции. В рамках выставки состоится награждение победителей XII ежегодного конкурса "Электрореклама-2024". Выставка организована "Экспоцентром" под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, она продлится до 7 июня.

https://ria.ru/20231120/vystavka_mebeli-1910666200.html

https://ria.ru/20231030/vystavka-1906260954.html

https://ria.ru/20231009/vystavka-1901568893.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, россия, китай, турция, экспоцентр, снг, брикс