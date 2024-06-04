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Как устроены президентские выборы в США
Как устроены президентские выборы в США - РИА Новости, 04.06.2024
Как устроены президентские выборы в США
Соединенные Штаты выбирают президента каждые четыре года. Это сложный многоуровневый процесс, который растягивается на полтора года. Кандидаты на высший пост... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:00
2024-06-04T18:00
2024-06-04T18:00
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Соединенные Штаты выбирают президента каждые четыре года. Это сложный многоуровневый процесс, который растягивается на полтора года. Кандидаты на высший пост сначала проходят внутрипартийный отсев на региональном и федеральном уровнях. Затем следуют всенародные выборы и голосование коллегии выборщиков. Подробнее об этапах американской президентской кампании — в инфографике Ria.ru.
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