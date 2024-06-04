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ВСУ обстреляли село Новозлатополь Запорожской области кассетными снарядами - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 04.06.2024 (обновлено: 21:29 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/vsu-1950515137.html
ВСУ обстреляли село Новозлатополь Запорожской области кассетными снарядами
ВСУ обстреляли село Новозлатополь Запорожской области кассетными снарядами - РИА Новости, 04.06.2024
ВСУ обстреляли село Новозлатополь Запорожской области кассетными снарядами
Село Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа Запорожской области обстреляно, предположительно, кассетными снарядами украинскими войсками, ранены трое... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:47
2024-06-04T21:29
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
украина
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Село Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа Запорожской области обстреляно, предположительно, кассетными снарядами украинскими войсками, ранены трое жителей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."По информации оперативных служб, киевский террористический режим обстрелял село Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа. Предположительно, использовали кассетные снаряды. В результате трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", - написал Балицкий в своем Telegram–канале.Разрушены два домовладения и хозяйственные постройки, пострадал автотранспорт, на месте работают оперативные службы, информация о пострадавших и разрушениях уточняется, отметил он.
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запорожская область, вооруженные силы украины, россия, украина, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Евгений Балицкий
ВСУ обстреляли село Новозлатополь Запорожской области кассетными снарядами

ВСУ обстреляли село Новозлатополь кассетными снарядами, ранены трое жителей

© Фото : Приходько РИК/TelegramКассетный боеприпас
Кассетный боеприпас - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Кассетный боеприпас. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Село Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа Запорожской области обстреляно, предположительно, кассетными снарядами украинскими войсками, ранены трое жителей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«
"По информации оперативных служб, киевский террористический режим обстрелял село Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа. Предположительно, использовали кассетные снаряды. В результате трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", - написал Балицкий в своем Telegram–канале.
Разрушены два домовладения и хозяйственные постройки, пострадал автотранспорт, на месте работают оперативные службы, информация о пострадавших и разрушениях уточняется, отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаЕвгений Балицкий
 
 
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