Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце, сообщили СМИ
Франс Пресс: Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце 7 июня
© Mohammed BadraПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
© Mohammed Badra
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце, стороны обсудят потребности Украины, сообщило во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Ранее сообщалось, что Зеленский посетит Францию 6-7 июня по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии. Глава французского МВД Жеральд Дарманен сообщал, что в общей сложности на церемонию прибудут 25 глав государств, в том числе президент США Джо Байден. Россия не была приглашена на празднование.
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"Эммануэль Макрон примет в пятницу в Елисейском дворце своего украинского коллегу Владимира Зеленского после празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии для обсуждения "потребностей Украины", - говорится в сообщении агентства.
Помимо этого, утром в пятницу Зеленский выступит с речью в Национальном собрании (нижняя палата французского парламента), передаёт Франс Пресс.
Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и со стороны Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможности отправки войск.
Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".