https://ria.ru/20240604/vstrecha-1950510842.html

Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце, сообщили СМИ

Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.06.2024

Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце, сообщили СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце, стороны обсудят потребности Украины, сообщило... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T20:25

2024-06-04T20:25

2024-06-04T20:25

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

владимир зеленский

жеральд дарманен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932925539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b173203c60afc2602cddbad23a8a3381.jpg

ПАРИЖ, 4 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце, стороны обсудят потребности Украины, сообщило во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Ранее сообщалось, что Зеленский посетит Францию 6-7 июня по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии. Глава французского МВД Жеральд Дарманен сообщал, что в общей сложности на церемонию прибудут 25 глав государств, в том числе президент США Джо Байден. Россия не была приглашена на празднование. "Эммануэль Макрон примет в пятницу в Елисейском дворце своего украинского коллегу Владимира Зеленского после празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии для обсуждения "потребностей Украины", - говорится в сообщении агентства. Помимо этого, утром в пятницу Зеленский выступит с речью в Национальном собрании (нижняя палата французского парламента), передаёт Франс Пресс. Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и со стороны Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможности отправки войск. Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240416/rossiya-1940342000.html

https://ria.ru/20240530/makron-1949300121.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, жеральд дарманен