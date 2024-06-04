Рейтинг@Mail.ru
Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/vstrecha-1950510842.html
Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце, сообщили СМИ
Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.06.2024
Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце, стороны обсудят потребности Украины, сообщило... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:25
2024-06-04T20:25
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
жеральд дарманен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932925539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b173203c60afc2602cddbad23a8a3381.jpg
ПАРИЖ, 4 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце, стороны обсудят потребности Украины, сообщило во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Ранее сообщалось, что Зеленский посетит Францию 6-7 июня по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии. Глава французского МВД Жеральд Дарманен сообщал, что в общей сложности на церемонию прибудут 25 глав государств, в том числе президент США Джо Байден. Россия не была приглашена на празднование. "Эммануэль Макрон примет в пятницу в Елисейском дворце своего украинского коллегу Владимира Зеленского после празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии для обсуждения "потребностей Украины", - говорится в сообщении агентства. Помимо этого, утром в пятницу Зеленский выступит с речью в Национальном собрании (нижняя палата французского парламента), передаёт Франс Пресс. Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и со стороны Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможности отправки войск. Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240416/rossiya-1940342000.html
https://ria.ru/20240530/makron-1949300121.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932925539_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_5cf4b3a2bc7e73bda69e7f3b901098d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, жеральд дарманен
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Жеральд Дарманен
Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце, сообщили СМИ

Франс Пресс: Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце 7 июня

© Mohammed BadraПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
© Mohammed Badra
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце, стороны обсудят потребности Украины, сообщило во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Ранее сообщалось, что Зеленский посетит Францию 6-7 июня по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии. Глава французского МВД Жеральд Дарманен сообщал, что в общей сложности на церемонию прибудут 25 глав государств, в том числе президент США Джо Байден. Россия не была приглашена на празднование.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Во Франции сообщили плохие новости Зеленскому
16 апреля, 12:11
"Эммануэль Макрон примет в пятницу в Елисейском дворце своего украинского коллегу Владимира Зеленского после празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии для обсуждения "потребностей Украины", - говорится в сообщении агентства.
Помимо этого, утром в пятницу Зеленский выступит с речью в Национальном собрании (нижняя палата французского парламента), передаёт Франс Пресс.
Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и со стороны Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможности отправки войск.
Как писала газета Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Французский инструктор тренирует украинских военных - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Макрон хочет создать коалицию в ЕС для отправки инструкторов на Украину
30 мая, 11:11
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийЖеральд Дарманен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала