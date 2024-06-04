https://ria.ru/20240604/voz-1950448351.html

ВОЗ не нашла доказательств милитаризации больниц в Газе

ВОЗ не нашла доказательств милитаризации больниц в Газе - РИА Новости, 04.06.2024

ВОЗ не нашла доказательств милитаризации больниц в Газе

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не увидели в Газе доказательств, свидетельствующих о милитаризации больниц ХАМАС, заявила РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:22

2024-06-04T16:22

2024-06-04T16:25

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

тедрос адханом гебрейесус

хамас

воз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 4 июн - РИА Новости. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не увидели в Газе доказательств, свидетельствующих о милитаризации больниц ХАМАС, заявила РИА Новости новый региональный директор организации по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи. "Мы ни на что не закрываем глаза. Мы обсуждаем проблемы со всеми сторонами любого конфликта в рамках нашего мандата, которым является здравоохранение. Во время всех наших посещений Газы, насколько мне известно, не было никаких свидетельств того, что больницы использовались в качестве военных объектов", - сказала она. В январе глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что обвинения Израиля в сговоре с ХАМАС являются ложными и ставят под угрозу жизни сотрудников организации. Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца сообщало, что около восьми тысяч вынужденных переселенцев были эвакуированы из штаба организации и больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа . В зданиях остались только около ста врачей и административных сотрудников, примерно 80 раненых и пациентов, а также 40 пожилых лиц. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляла, что внутри и вокруг больниц "Аль-Амаль" и "Насер" в Хан-Юнисе действуют "террористы ХАМАС". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231031/voz-1906316493.html

https://ria.ru/20240603/gaza-1950211459.html

https://ria.ru/20240604/konflikt-1915630213.html

израиль

рафах (провинция)

египет

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, рафах (провинция), египет, тедрос адханом гебрейесус, хамас, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году