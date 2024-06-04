https://ria.ru/20240604/video-1950302392.html
"Истребление". Видео из Днепропетровска поразило французского политика
"Истребление". Видео из Днепропетровска поразило французского политика - РИА Новости, 04.06.2024
"Истребление". Видео из Днепропетровска поразило французского политика
Запад должен прекратить поддержку Украины и призвать к немедленному миру, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T03:11
2024-06-04T03:11
2024-06-04T10:29
специальная военная операция на украине
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днепропетровск
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днепр (город)
флориан филиппо
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Запад должен прекратить поддержку Украины и призвать к немедленному миру, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.Политик прокомментировал опубликованное в соцсетях видео из Днепропетровска. На нем видно, как двое работников ТЦК задерживают мужчину на улице при сопротивлении местных жителей. Позднее на другом видео c того же места задерживаемый успешно сбежал от украинских военкомов. В воскресенье Днепропетровский областной ТЦК заявил на своей странице в Facebook*, что мужчина уже следовал к месту прохождения военной службы, но попытался совершить побег."Украина: ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в (городе. — Прим. ред.) Днепре. <...> Решимость евроатлантистов продолжать эту войну, вооружая и финансируя Украину <…>, приведет к полному истреблению украинского народа!" — написал Филиппо.Французский политик потребовал от Запада немедленно прекратить всякую поддержку Киева."Мир (на Украине. — Прим. ред.) прямо сейчас!" — призвал лидер "Патриотов".Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате.Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240603/reshenie-1950076342.html
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950104259.html
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Военкомы в Днепропетровске пытаются силой затолкать мужчину в фургон
Военкомы в Днепропетровске пытаются силой затолкать мужчину в фургон
2024-06-04T03:11
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровск, Франция, Днепр (город), Флориан Филиппо
"Истребление". Видео из Днепропетровска поразило французского политика
Филиппо призвал к миру на Украине после видео с задержанием в Днепропетровске
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Запад должен прекратить поддержку Украины и призвать к немедленному миру, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х
.
Политик прокомментировал опубликованное в соцсетях видео из Днепропетровска. На нем видно, как двое работников ТЦК задерживают мужчину на улице при сопротивлении местных жителей. Позднее на другом видео c того же места задерживаемый успешно сбежал от украинских военкомов. В воскресенье Днепропетровский областной ТЦК заявил на своей странице в Facebook*, что мужчина уже следовал к месту прохождения военной службы, но попытался совершить побег.
"Украина: ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в (городе. — Прим. ред.) Днепре
. <...> Решимость евроатлантистов продолжать эту войну, вооружая и финансируя Украину <…>, приведет к полному истреблению украинского народа!" — написал Филиппо.
Французский политик потребовал от Запада немедленно прекратить всякую поддержку Киева.
«
"Мир (на Украине. — Прим. ред.) прямо сейчас!" — призвал лидер "Патриотов".
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате.
Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.