https://ria.ru/20240604/veschanie-1950532985.html
Подполье обещает расширить вещание российского радио на Измаил и Николаев
Подполье обещает расширить вещание российского радио на Измаил и Николаев - РИА Новости, 04.06.2024
Подполье обещает расширить вещание российского радио на Измаил и Николаев
В ближайшее время в планах пророссийского подполья на Украине расширить устойчивое вещание российских радиостанций не только на Одессу, но и на Измаил и... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T23:32
2024-06-04T23:32
2024-06-04T23:32
специальная военная операция на украине
одесса
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николаев (украина)
владимир сальдо
служба безопасности украины
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ГЕНИЧЕСК, 4 июн - РИА Новости. В ближайшее время в планах пророссийского подполья на Украине расширить устойчивое вещание российских радиостанций не только на Одессу, но и на Измаил и Николаев, сообщил РИА Новости источник в Одесском сопротивлении. "В ближайшее время в планах подполья расширить устойчивое вещание российских радиостанций, с их антифашистской повесткой и новостями сопротивления и СВО, с Одессы еще и на Измаил, и на Николаев", - сообщил представитель сопротивления. Собеседник агентства сообщил, что благодаря новому ретрансляционному оборудованию установленному на территории России, а также "некоторым ноу-хау пророссийского сопротивления на оккупированных Киевом территориях", сопротивлению удалось значительно расширить зону вещания российских СМИ. "По нашим сведениям, СБУ уже предпринимает целый комплекс мер, чтобы бороться с российским вещанием. Украинская полиция и нацгвардия сейчас ориентированы на выявление и задержание людей, слушающих российские СМИ и читающие российские Telegram-каналы, поэтому не забывайте переключать радиостанцию при подъездах к блокпостам, так как украинские правоохранители ориентированы не только на борьбу с российскими радиостанциями, но и на выявление и задержание их аудитории", - добавил он. Ранее губернатор Владимир Сальдо в своем официальном Telegram-канале сообщил, что российская херсонская радиостанция уже успешно вещает в Одессе.
https://ria.ru/20240529/podpole-1949044285.html
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948317156.html
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одесса, украина, николаев (украина), владимир сальдо, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Николаев (Украина), Владимир Сальдо, Служба безопасности Украины
Подполье обещает расширить вещание российского радио на Измаил и Николаев
У подполья в планах расширить вещание российского радио на Измаил и Николаев