https://ria.ru/20240604/veschanie-1950532985.html

Подполье обещает расширить вещание российского радио на Измаил и Николаев

Подполье обещает расширить вещание российского радио на Измаил и Николаев - РИА Новости, 04.06.2024

Подполье обещает расширить вещание российского радио на Измаил и Николаев

В ближайшее время в планах пророссийского подполья на Украине расширить устойчивое вещание российских радиостанций не только на Одессу, но и на Измаил и... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T23:32

2024-06-04T23:32

2024-06-04T23:32

специальная военная операция на украине

одесса

украина

николаев (украина)

владимир сальдо

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947486613_0:85:3341:1964_1920x0_80_0_0_b95e55e6d15b9271792f987c209fb389.jpg

ГЕНИЧЕСК, 4 июн - РИА Новости. В ближайшее время в планах пророссийского подполья на Украине расширить устойчивое вещание российских радиостанций не только на Одессу, но и на Измаил и Николаев, сообщил РИА Новости источник в Одесском сопротивлении. "В ближайшее время в планах подполья расширить устойчивое вещание российских радиостанций, с их антифашистской повесткой и новостями сопротивления и СВО, с Одессы еще и на Измаил, и на Николаев", - сообщил представитель сопротивления. Собеседник агентства сообщил, что благодаря новому ретрансляционному оборудованию установленному на территории России, а также "некоторым ноу-хау пророссийского сопротивления на оккупированных Киевом территориях", сопротивлению удалось значительно расширить зону вещания российских СМИ. "По нашим сведениям, СБУ уже предпринимает целый комплекс мер, чтобы бороться с российским вещанием. Украинская полиция и нацгвардия сейчас ориентированы на выявление и задержание людей, слушающих российские СМИ и читающие российские Telegram-каналы, поэтому не забывайте переключать радиостанцию при подъездах к блокпостам, так как украинские правоохранители ориентированы не только на борьбу с российскими радиостанциями, но и на выявление и задержание их аудитории", - добавил он. Ранее губернатор Владимир Сальдо в своем официальном Telegram-канале сообщил, что российская херсонская радиостанция уже успешно вещает в Одессе.

https://ria.ru/20240529/podpole-1949044285.html

https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948317156.html

одесса

украина

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одесса, украина, николаев (украина), владимир сальдо, служба безопасности украины