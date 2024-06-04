https://ria.ru/20240604/vernyy-1950386081.html

Эксперт не исключил политический мотив кибератаки на ритейлера "Верный"

Эксперт не исключил политический мотив кибератаки на ритейлера "Верный" - РИА Новости, 04.06.2024

Эксперт не исключил политический мотив кибератаки на ритейлера "Верный"

Кибератака на ритейлера "Верный" схожа с недавним инцидентом со СДЭК: речь может идти как о политических мотивах, так и об экономических, когда не исключены,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:35

2024-06-04T13:35

2024-06-04T15:29

экономика

технологии

андрей иванов

сдэк

верный

россия

происшествия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Кибератака на ритейлера "Верный" схожа с недавним инцидентом со СДЭК: речь может идти как о политических мотивах, так и об экономических, когда не исключены, например, мотивы вымогательства или заработка на продаже украденных данных, таким мнением с РИА Новости поделился директор по развитию бизнеса Swordfish Security Андрей Иванов. Сообщения о проблемах в работе сайта и приложения магазина "Верный" появились в Telegram-каналах 1 июня. Как убедился корреспондент РИА Новости, сайт и приложение компании до сих пор не работают. Агентство направило запрос в компанию. "По самому типу атака на "Верный" имеет схожий вектор с одним из публично известных инцидентов - СДЭК. Здесь важно обратить внимание на возможную мотивацию группировки хакеров, с учетом публично взятой ответственности, речь может идти о политическом заказе, но также не исключен мотив прямого заработка, как путем вымогательства для восстановления ИТ инфраструктуры, так и с целью дальнейшей продажи украденных данных", - сказал Иванов. СДЭК подвергся кибератаке в конце мая: жалобы пользователей на проблемы с приемом и выдачей отправлений у СДЭК появились 26 мая, а на следующий день компания сообщила о масштабном техническом сбое. Позже ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя проукраинская хакерская группировка Head Mare. Восстановить работоспособность большей части клиентских сервисов удалось лишь к 3 июня. СДЭК также сообщал, что пока нет оснований полагать, что произошла утечка данных клиентов. По словам эксперта, на сегодняшний день под внимание хакеров попадают компании из разных сегментов бизнеса, и неготовность к кибератакам приводит к значимым убыткам. "Мы... нередко слышим от бизнеса, что инвестиции в информационную безопасность - это только затраты. Но, как показывает практика, это, скорее, инвестиции в отсутствие серьезных финансовых и имиджевых потерь", - добавил Иванов.

https://ria.ru/20240528/sdek-1948899682.html

https://ria.ru/20240604/sdek-1950359752.html

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экономика, технологии, андрей иванов, сдэк, верный, россия, происшествия