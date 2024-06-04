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Прокуратура потребовала передать государству объект московской Олимпиады - РИА Новости, 04.06.2024
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09:12 04.06.2024 (обновлено: 16:15 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/velotrek-1950320155.html
Прокуратура потребовала передать государству объект московской Олимпиады
Прокуратура потребовала передать государству объект московской Олимпиады - РИА Новости, 04.06.2024
Прокуратура потребовала передать государству объект московской Олимпиады
Генеральная прокуратура России хочет изъять в пользу государства расположенный в московском районе Крылатское велотрек, построенный к Олимпийским играм 1980... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:12
2024-06-04T16:15
москва
россия
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
московская федерация профсоюзов
дом союзов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура России хочет изъять в пользу государства расположенный в московском районе Крылатское велотрек, построенный к Олимпийским играм 1980 года, говорится в карточке дела, опубликованной в базе Арбитражного суда Москвы."Генеральная прокуратура Российской Федерации в интересах Российской Федерации обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО "СЦП "Крылатское" об истребовании из чужого незаконного владения нежилого здания. &lt;…&gt; Указанное исковое заявление принято к производству суда", — написано в документе.Ведомство в том числе потребовало арестовать имущество и запретить руководителям СЦП "Крылатское" пользоваться им, а также разрешить Росреестру осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав в отношении объекта, говорится в материале дела. Однако суд отклонил первые два требования и согласился только с последним, подчеркнули в документе. Сообщается, что следующее заседание назначено на 24 июля.В марте стало известно, что Арбитражный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России, заявленному в интересах Российской Федерации, истребовал из чужого незаконного владения Московской федерации профсоюзов и ООО "Колонный зал Дома Союзов" историческое здание на Большой Дмитровке, известное как Дом Союзов, а ранее — Благородное собрание.
https://realty.ria.ru/20240603/usadba-1950160601.html
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москва, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), московская федерация профсоюзов, дом союзов
Москва, Россия, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Московская федерация профсоюзов, Дом союзов
Прокуратура потребовала передать государству объект московской Олимпиады

Генпрокуратура требует передать велотрек московской Олимпиады государству

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВелотрек "Крылатское"
Велотрек Крылатское - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Велотрек "Крылатское". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура России хочет изъять в пользу государства расположенный в московском районе Крылатское велотрек, построенный к Олимпийским играм 1980 года, говорится в карточке дела, опубликованной в базе Арбитражного суда Москвы.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации в интересах Российской Федерации обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО "СЦП "Крылатское" об истребовании из чужого незаконного владения нежилого здания. <…> Указанное исковое заявление принято к производству суда", — написано в документе.
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Ведомство в том числе потребовало арестовать имущество и запретить руководителям СЦП "Крылатское" пользоваться им, а также разрешить Росреестру осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав в отношении объекта, говорится в материале дела. Однако суд отклонил первые два требования и согласился только с последним, подчеркнули в документе. Сообщается, что следующее заседание назначено на 24 июля.
В марте стало известно, что Арбитражный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России, заявленному в интересах Российской Федерации, истребовал из чужого незаконного владения Московской федерации профсоюзов и ООО "Колонный зал Дома Союзов" историческое здание на Большой Дмитровке, известное как Дом Союзов, а ранее — Благородное собрание.
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