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Украинцы не хотят воевать, а Зеленский не может их заставить, считают в NYT - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/ukraintsy-1950458929.html
Украинцы не хотят воевать, а Зеленский не может их заставить, считают в NYT
Украинцы не хотят воевать, а Зеленский не может их заставить, считают в NYT - РИА Новости, 04.06.2024
Украинцы не хотят воевать, а Зеленский не может их заставить, считают в NYT
Журналист New York Times Эндрю Крамер, в мае побывавший в Киеве, в выпуске редакционного подкаста заявил, что украинцы не хотят воевать, а Владимир Зеленский не РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:58
2024-06-04T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Журналист New York Times Эндрю Крамер, в мае побывавший в Киеве, в выпуске редакционного подкаста заявил, что украинцы не хотят воевать, а Владимир Зеленский не может их заставить. "Слишком мало мужчин на Украине хотят воевать, а Зеленский не знает, как их заставить", - заявил Крамер, отвечая на вопрос о проблемах украинского общества. В мае Крамер посетил Киев, где взял интервью у Зеленского. О своих впечатлениях от поездки журналист рассказал в выпуске редакционного подкаста, опубликованном на YouTube-канале New York Times Podcasts. Как утверждает журналист, из-за агрессивной мобилизации некоторые деревни на Украине остались полностью без мужчин. Военнообязанные, по его словам, боятся мобилизации и избегают встречи с сотрудниками военкоматов, а также помогают другим уклонистам обходить блокпосты, на которых раздают повестки. Крамер заявил, что уклонисты используют мобильное приложение с безобидным названием "Погода в Киеве" для оповещения об облавах сотрудников военкомата: сообщение о "дожде" на той или иной улице означает наличие блокпоста или патруля ВСУ. Комментируя потери ВСУ, Крамер заявил, что на Украине так часто хоронят военных, что большинство улиц усыпаны засохшими цветами после похоронных процессий. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20231231/obraschenie-1919206472.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украинцы не хотят воевать, а Зеленский не может их заставить, считают в NYT

Журналист NYT: украинцы не хотят воевать, а Зеленский не может их заставить

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Журналист New York Times Эндрю Крамер, в мае побывавший в Киеве, в выпуске редакционного подкаста заявил, что украинцы не хотят воевать, а Владимир Зеленский не может их заставить.
«
"Слишком мало мужчин на Украине хотят воевать, а Зеленский не знает, как их заставить", - заявил Крамер, отвечая на вопрос о проблемах украинского общества.
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В мае Крамер посетил Киев, где взял интервью у Зеленского. О своих впечатлениях от поездки журналист рассказал в выпуске редакционного подкаста, опубликованном на YouTube-канале New York Times Podcasts.
Как утверждает журналист, из-за агрессивной мобилизации некоторые деревни на Украине остались полностью без мужчин. Военнообязанные, по его словам, боятся мобилизации и избегают встречи с сотрудниками военкоматов, а также помогают другим уклонистам обходить блокпосты, на которых раздают повестки. Крамер заявил, что уклонисты используют мобильное приложение с безобидным названием "Погода в Киеве" для оповещения об облавах сотрудников военкомата: сообщение о "дожде" на той или иной улице означает наличие блокпоста или патруля ВСУ.
Комментируя потери ВСУ, Крамер заявил, что на Украине так часто хоронят военных, что большинство улиц усыпаны засохшими цветами после похоронных процессий.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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