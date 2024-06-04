https://ria.ru/20240604/ukraintsy-1950354028.html

Украинцев обязали вернуться из-за границы по достижении 17-летия

Украинцев обязали вернуться из-за границы по достижении 17-летия - РИА Новости, 04.06.2024

Украинцев обязали вернуться из-за границы по достижении 17-летия

Находящихся за границей граждане Украины по достижению 17-летнего возврата должны вернуться на родину для постановки на воинский учет, сообщил во вторник... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:42

2024-06-04T11:42

2024-06-04T11:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_0:230:3071:1957_1920x0_80_0_0_db898acf878bb8b62d0a6a34888b2dd3.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Находящихся за границей граждане Украины по достижению 17-летнего возврата должны вернуться на родину для постановки на воинский учет, сообщил во вторник официальный представитель минобороны страны Дмитрий Лазуткин в своем Telegram-канале. По словам Лазуткина существует целый ряд причин, почему гражданам Украины необходимо вернуться из-за границы и обновить военно-учетные данные. "Прежде всего (явиться лично в военкоматы) нужно тем, кто скачал приложение (минобороны Украины для удаленного обновления данных военнообязанных) "Резерв+", но там появился статус "В розыске" и если человек нарушил правила военного учета. То есть, например, снялся с учета в одном городе, а в другом не встал. Или не встал вообще - уехал (из страны), когда еще не было 17 лет, а сейчас пришло время (вставать на воинский учет)", - приводит слова Лазуткина украинское издание "Страна". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины