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Украинцев обязали вернуться из-за границы по достижении 17-летия - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 04.06.2024 (обновлено: 11:46 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/ukraintsy-1950354028.html
Украинцев обязали вернуться из-за границы по достижении 17-летия
Украинцев обязали вернуться из-за границы по достижении 17-летия - РИА Новости, 04.06.2024
Украинцев обязали вернуться из-за границы по достижении 17-летия
Находящихся за границей граждане Украины по достижению 17-летнего возврата должны вернуться на родину для постановки на воинский учет, сообщил во вторник... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:42
2024-06-04T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Находящихся за границей граждане Украины по достижению 17-летнего возврата должны вернуться на родину для постановки на воинский учет, сообщил во вторник официальный представитель минобороны страны Дмитрий Лазуткин в своем Telegram-канале. По словам Лазуткина существует целый ряд причин, почему гражданам Украины необходимо вернуться из-за границы и обновить военно-учетные данные. "Прежде всего (явиться лично в военкоматы) нужно тем, кто скачал приложение (минобороны Украины для удаленного обновления данных военнообязанных) "Резерв+", но там появился статус "В розыске" и если человек нарушил правила военного учета. То есть, например, снялся с учета в одном городе, а в другом не встал. Или не встал вообще - уехал (из страны), когда еще не было 17 лет, а сейчас пришло время (вставать на воинский учет)", - приводит слова Лазуткина украинское издание "Страна". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинцев обязали вернуться из-за границы по достижении 17-летия

Несовершеннолетних украинцев обязали вернуться из-за границы для воинского учета

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы в Румынии
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Находящихся за границей граждане Украины по достижению 17-летнего возврата должны вернуться на родину для постановки на воинский учет, сообщил во вторник официальный представитель минобороны страны Дмитрий Лазуткин в своем Telegram-канале.
По словам Лазуткина существует целый ряд причин, почему гражданам Украины необходимо вернуться из-за границы и обновить военно-учетные данные.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
"Прежде всего (явиться лично в военкоматы) нужно тем, кто скачал приложение (минобороны Украины для удаленного обновления данных военнообязанных) "Резерв+", но там появился статус "В розыске" и если человек нарушил правила военного учета. То есть, например, снялся с учета в одном городе, а в другом не встал. Или не встал вообще - уехал (из страны), когда еще не было 17 лет, а сейчас пришло время (вставать на воинский учет)", - приводит слова Лазуткина украинское издание "Страна".
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате.
Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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