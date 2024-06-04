https://ria.ru/20240604/ukraina-1950505530.html
На Украине перестанут выпускать за рубеж граждан с ВНЖ в других странах
На Украине перестанут выпускать за рубеж граждан с ВНЖ в других странах - РИА Новости, 04.06.2024
На Украине перестанут выпускать за рубеж граждан с ВНЖ в других странах
Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил во вторник, что граждан, имеющих вид на жительство в других странах, выпускать из страны не будут... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:52
2024-06-04T19:52
2024-06-04T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей демченко
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил во вторник, что граждан, имеющих вид на жительство в других странах, выпускать из страны не будут в связи с изменениями в законодательстве. "Раньше мы пропускали людей, имеющих отметки в паспортных документах о выбытии на постоянное место проживания, взятии на постоянный консульский учет за пределами Украины, но в связи изменениями в законодательстве… и соответствующим постановлением кабмина их обязывают встать на военный учет. Пока этот вопрос не будет отдельно урегулирован в правилах пересечения границы, эту категорию граждан на основе отметок не будем выпускать за пределы Украины", - заявил Демченко в эфире всеукраинского телемарафона, отвечая на вопрос, смогут ли люди с видом на жительство в других странах выехать с Украины. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, андрей демченко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Демченко
На Украине перестанут выпускать за рубеж граждан с ВНЖ в других странах
Украинские пограничники не выпустят за рубеж граждан с ВНЖ в других странах
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил во вторник, что граждан, имеющих вид на жительство в других странах, выпускать из страны не будут в связи с изменениями в законодательстве.
"Раньше мы пропускали людей, имеющих отметки в паспортных документах о выбытии на постоянное место проживания, взятии на постоянный консульский учет за пределами Украины, но в связи изменениями в законодательстве… и соответствующим постановлением кабмина их обязывают встать на военный учет. Пока этот вопрос не будет отдельно урегулирован в правилах пересечения границы, эту категорию граждан на основе отметок не будем выпускать за пределы Украины", - заявил Демченко в эфире всеукраинского телемарафона, отвечая на вопрос, смогут ли люди с видом на жительство в других странах выехать с Украины.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.