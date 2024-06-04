https://ria.ru/20240604/ukraina-1950505530.html

На Украине перестанут выпускать за рубеж граждан с ВНЖ в других странах

На Украине перестанут выпускать за рубеж граждан с ВНЖ в других странах - РИА Новости, 04.06.2024

На Украине перестанут выпускать за рубеж граждан с ВНЖ в других странах

Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил во вторник, что граждан, имеющих вид на жительство в других странах, выпускать из страны не будут... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:52

2024-06-04T19:52

2024-06-04T19:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

андрей демченко

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил во вторник, что граждан, имеющих вид на жительство в других странах, выпускать из страны не будут в связи с изменениями в законодательстве. "Раньше мы пропускали людей, имеющих отметки в паспортных документах о выбытии на постоянное место проживания, взятии на постоянный консульский учет за пределами Украины, но в связи изменениями в законодательстве… и соответствующим постановлением кабмина их обязывают встать на военный учет. Пока этот вопрос не будет отдельно урегулирован в правилах пересечения границы, эту категорию граждан на основе отметок не будем выпускать за пределы Украины", - заявил Демченко в эфире всеукраинского телемарафона, отвечая на вопрос, смогут ли люди с видом на жительство в других странах выехать с Украины. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, андрей демченко