https://ria.ru/20240604/ukraina-1950496528.html
Белый дом: Украину никогда не ограничивали в применении ПВО в России
Белый дом: Украину никогда не ограничивали в применении ПВО в России - РИА Новости, 04.06.2024
Белый дом: Украину никогда не ограничивали в применении ПВО в России
США никогда не ограничивали Украину в применении средств ПВО против российских самолетов вне пределов своего воздушного пространства, сказал координатор... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:01
2024-06-04T19:01
2024-06-04T19:11
сша
россия
украина
джон кирби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f7740254f0eed49a1c78fa869075547.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. США никогда не ограничивали Украину в применении средств ПВО против российских самолетов вне пределов своего воздушного пространства, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали неприятельские самолеты, даже когда эти самолеты не обязательно находились в украинском воздушном пространстве. Я имею в виду, что они могут сбивать российские самолеты, которые представляют непосредственную угрозу. Они это делают с начала войны", - сказал он на брифинге для журналистов.
https://ria.ru/20240604/bayden-1950495083.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, джон кирби
США, Россия, Украина, Джон Кирби
Белый дом: Украину никогда не ограничивали в применении ПВО в России
Белый дом: США никогда не ограничивали Украину в применении ПВО в России