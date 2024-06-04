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Белый дом: Украину никогда не ограничивали в применении ПВО в России - РИА Новости, 04.06.2024
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19:01 04.06.2024 (обновлено: 19:11 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950496528.html
Белый дом: Украину никогда не ограничивали в применении ПВО в России
Белый дом: Украину никогда не ограничивали в применении ПВО в России - РИА Новости, 04.06.2024
Белый дом: Украину никогда не ограничивали в применении ПВО в России
США никогда не ограничивали Украину в применении средств ПВО против российских самолетов вне пределов своего воздушного пространства, сказал координатор... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:01
2024-06-04T19:11
сша
россия
украина
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. США никогда не ограничивали Украину в применении средств ПВО против российских самолетов вне пределов своего воздушного пространства, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали неприятельские самолеты, даже когда эти самолеты не обязательно находились в украинском воздушном пространстве. Я имею в виду, что они могут сбивать российские самолеты, которые представляют непосредственную угрозу. Они это делают с начала войны", - сказал он на брифинге для журналистов.
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сша, россия, украина, джон кирби
США, Россия, Украина, Джон Кирби
Белый дом: Украину никогда не ограничивали в применении ПВО в России

Белый дом: США никогда не ограничивали Украину в применении ПВО в России

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. США никогда не ограничивали Украину в применении средств ПВО против российских самолетов вне пределов своего воздушного пространства, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«
"Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали неприятельские самолеты, даже когда эти самолеты не обязательно находились в украинском воздушном пространстве. Я имею в виду, что они могут сбивать российские самолеты, которые представляют непосредственную угрозу. Они это делают с начала войны", - сказал он на брифинге для журналистов.
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