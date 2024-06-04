https://ria.ru/20240604/ukraina-1950496528.html

Белый дом: Украину никогда не ограничивали в применении ПВО в России

Белый дом: Украину никогда не ограничивали в применении ПВО в России - РИА Новости, 04.06.2024

Белый дом: Украину никогда не ограничивали в применении ПВО в России

США никогда не ограничивали Украину в применении средств ПВО против российских самолетов вне пределов своего воздушного пространства, сказал координатор... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:01

2024-06-04T19:01

2024-06-04T19:11

сша

россия

украина

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. США никогда не ограничивали Украину в применении средств ПВО против российских самолетов вне пределов своего воздушного пространства, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали неприятельские самолеты, даже когда эти самолеты не обязательно находились в украинском воздушном пространстве. Я имею в виду, что они могут сбивать российские самолеты, которые представляют непосредственную угрозу. Они это делают с начала войны", - сказал он на брифинге для журналистов.

https://ria.ru/20240604/bayden-1950495083.html

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россия

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сша, россия, украина, джон кирби