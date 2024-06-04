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Электроснабжение телеканала "Рада" отключилось во время прямого эфира - РИА Новости, 04.06.2024
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18:34 04.06.2024 (обновлено: 19:01 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950490470.html
Электроснабжение телеканала "Рада" отключилось во время прямого эфира
Электроснабжение телеканала "Рада" отключилось во время прямого эфира - РИА Новости, 04.06.2024
Электроснабжение телеканала "Рада" отключилось во время прямого эфира
Электроснабжение студии украинского парламентского телеканала "Рада" отключилось во вторник во время прямого эфира новостного телемарафона. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:34
2024-06-04T19:01
в мире
жкх
киев
хмельницкий (город)
киевская область
укрэнерго
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Электроснабжение студии украинского парламентского телеканала "Рада" отключилось во вторник во время прямого эфира новостного телемарафона. Ранее в тот же день в Киеве были введены экстренные отключения электроэнергии. В 15:58 мск в студии телеканала "Рада" отключилось электроснабжение — дикторы погрузились во тьму, а в эфир поспешно вывели рекламный блок, свидетельствуют кадры трансляции, идущей на YouTube-странице телеканала. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" во вторник сообщала, что в Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой и Киевской областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии.
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950467459.html
киев
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Отключение света в прямом эфире телемарафона
В прямом эфире телемарафона пропал свет из-за экстренных отключений, которые сейчас идут по всей Украине.
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в мире, жкх, киев, хмельницкий (город), киевская область, укрэнерго
В мире, ЖКХ, Киев, Хмельницкий (город), Киевская область, Укрэнерго
Электроснабжение телеканала "Рада" отключилось во время прямого эфира

В студии телеканала "Рада" во время прямого эфира отключилось электроснабжение

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Электроснабжение студии украинского парламентского телеканала "Рада" отключилось во вторник во время прямого эфира новостного телемарафона.
Ранее в тот же день в Киеве были введены экстренные отключения электроэнергии.
В 15:58 мск в студии телеканала "Рада" отключилось электроснабжение — дикторы погрузились во тьму, а в эфир поспешно вывели рекламный блок, свидетельствуют кадры трансляции, идущей на YouTube-странице телеканала.
Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" во вторник сообщала, что в Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой и Киевской областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Украинцам придется годами экономить электроэнергию, признал премьер
Вчера, 17:13
 
В миреЖКХКиевХмельницкий (город)Киевская областьУкрэнерго
 
 
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