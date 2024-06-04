https://ria.ru/20240604/ukraina-1950490470.html

Электроснабжение телеканала "Рада" отключилось во время прямого эфира

Электроснабжение телеканала "Рада" отключилось во время прямого эфира - РИА Новости, 04.06.2024

Электроснабжение телеканала "Рада" отключилось во время прямого эфира

Электроснабжение студии украинского парламентского телеканала "Рада" отключилось во вторник во время прямого эфира новостного телемарафона. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:34

2024-06-04T18:34

2024-06-04T19:01

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киев

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укрэнерго

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Электроснабжение студии украинского парламентского телеканала "Рада" отключилось во вторник во время прямого эфира новостного телемарафона. Ранее в тот же день в Киеве были введены экстренные отключения электроэнергии. В 15:58 мск в студии телеканала "Рада" отключилось электроснабжение — дикторы погрузились во тьму, а в эфир поспешно вывели рекламный блок, свидетельствуют кадры трансляции, идущей на YouTube-странице телеканала. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" во вторник сообщала, что в Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой и Киевской областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии.

https://ria.ru/20240604/ukraina-1950467459.html

киев

хмельницкий (город)

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Отключение света в прямом эфире телемарафона В прямом эфире телемарафона пропал свет из-за экстренных отключений, которые сейчас идут по всей Украине. 2024-06-04T18:34 true PT0M15S

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в мире, жкх, киев, хмельницкий (город), киевская область, укрэнерго