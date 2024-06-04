https://ria.ru/20240604/ukraina-1950480272.html

Шольц выразил озабоченность угрозой расширения конфликта на Украине

Шольц выразил озабоченность угрозой расширения конфликта на Украине - РИА Новости, 04.06.2024

Шольц выразил озабоченность угрозой расширения конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что люди порой его спрашивают, не зашла ли поддержка Украины слишком далеко, и выражают озабоченность угрозой расширения военного РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:47

2024-06-04T17:47

2024-06-04T17:47

специальная военная операция на украине

олаф шольц

германия

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украина

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что люди порой его спрашивают, не зашла ли поддержка Украины слишком далеко, и выражают озабоченность угрозой расширения военного конфликта. В понедельник вечером Шольц принял участие в праздновании 75-летия Немецкой школы журналистов в Мюнхене, текст его речи опубликовала во вторник пресс-служба правительства ФРГ. "Германия с большим отрывом является крупнейшим сторонником Украины в Европе, и не без причины. Но я также снова и снова замечаю, что, когда я общаюсь с гражданами по всей стране, мне часто задают совсем другие вопросы, нежели в интервью. Вместо вопросов о конкретных системах вооружений я слышу опасения по поводу расширения войны, а иногда и вопросы о том, не зашла ли наша поддержка уже слишком далеко", - сказал Шольц. По его словам, не все, кто озвучивает подобные мысли, настроены радикально, но в публичной сфере подобные высказывания относят как принадлежащие крайнему политическому спектру. "Но тогда нам не следует удивляться, если люди чувствуют, что их не слышат", - добавил канцлер. Шольц призвал СМИ давать больше информационной журналистики вместо журналистики мнений, а также работать над большим разнообразием в редакциях. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html

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Кирилл Волков

олаф шольц, германия, в мире, украина