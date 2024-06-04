https://ria.ru/20240604/ukraina-1950467459.html

Украинцам придется годами экономить электроэнергию, признал премьер

Украинцам придется годами экономить электроэнергию, признал премьер - РИА Новости, 04.06.2024

Украинцам придется годами экономить электроэнергию, признал премьер

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил во вторник, что экономия электроэнергии будет частью повседневной жизни жителей страны в ближайшие годы. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:13

2024-06-04T17:13

2024-06-04T17:13

специальная военная операция на украине

украина

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил во вторник, что экономия электроэнергии будет частью повседневной жизни жителей страны в ближайшие годы. "Последствия атак на энергетику долгосрочные. Таким образом, экономия будет частью нашей повседневной жизни в ближайшие годы", - приводит слова Шмыгаля кабмин на странице в соцсети. Он отметил, что ситуация в энергетике очень сложная. По его словам, сейчас украинские власти работают над расширением импорта из Европы до 2,2 гигаватт. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.

https://ria.ru/20240603/dneproges-1950138087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, жкх, денис шмыгаль, в мире