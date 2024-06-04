https://ria.ru/20240604/ukraina-1950451615.html
На встрече по Украине хотят договориться о проведении второго саммита
На встрече по Украине хотят договориться о проведении второго саммита - РИА Новости, 04.06.2024
На встрече по Украине хотят договориться о проведении второго саммита
Проект документа конференции по Украине в Швейцарии подразумевает проведение второго аналогичного мероприятия, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:32
2024-06-04T16:32
2024-06-04T16:32
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владимир хохлов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Проект документа конференции по Украине в Швейцарии подразумевает проведение второго аналогичного мероприятия, передает агентство Блумберг. "Проект (документа – ред.), в котором говорится, что путь к миру должен соответствовать уставу Организации Объединенных Наций, предполагает проведение второго саммита", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на проект документа. По данным агентства, которое ссылается на проект документа, тремя основными принципами, по которым участники мероприятия должны достичь соглашения, являются ядерная и продовольственная безопасность, а также "освобождение всех пленных"."Мы договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами по укреплению доверия в вышеупомянутых областях, с дальнейшим привлечением представителей Российской Федерации", - приводит агентство слова из проекта документа.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950305904.html
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РИА Новости
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в мире, россия, москва, украина, владимир хохлов
В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Хохлов
На встрече по Украине хотят договориться о проведении второго саммита
Блумберг: проект документа по Украине предполагает проведение второго саммита
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости.
Проект документа конференции по Украине в Швейцарии подразумевает проведение второго аналогичного мероприятия, передает агентство Блумберг
.
"Проект (документа – ред.), в котором говорится, что путь к миру должен соответствовать уставу Организации Объединенных Наций, предполагает проведение второго саммита", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на проект документа.
По данным агентства, которое ссылается на проект документа, тремя основными принципами, по которым участники мероприятия должны достичь соглашения, являются ядерная и продовольственная безопасность, а также "освобождение всех пленных".
«
"Мы договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами по укреплению доверия в вышеупомянутых областях, с дальнейшим привлечением представителей Российской Федерации", - приводит агентство слова из проекта документа.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.