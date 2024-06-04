https://ria.ru/20240604/ukraina-1950449334.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.06.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:26
2024-06-04T16:26
2024-06-04T16:26
специальная военная операция на украине
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черниговская область
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сумская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 16.00 мск. При этом в Харьковской области тревога звучит беспрерывно с 15 часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240604/telegraf-1950448093.html
украина
киевская область
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украина, киевская область, черкасская область, черниговская область, полтавская область, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киевская область, Черкасская область, Черниговская область, Полтавская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу