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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950449334.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.06.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:26
2024-06-04T16:26
специальная военная операция на украине
украина
киевская область
черкасская область
черниговская область
полтавская область
сумская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 16.00 мск. При этом в Харьковской области тревога звучит беспрерывно с 15 часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240604/telegraf-1950448093.html
украина
киевская область
черкасская область
черниговская область
полтавская область
сумская область
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украина, киевская область, черкасская область, черниговская область, полтавская область, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киевская область, Черкасская область, Черниговская область, Полтавская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

© iStock.com / bartoshdВид на Чернигов
Вид на Чернигов - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© iStock.com / bartoshd
Вид на Чернигов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 16.00 мск. При этом в Харьковской области тревога звучит беспрерывно с 15 часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Сотрудники пожарной службы Украины
В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ
Вчера, 16:21
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевская областьЧеркасская областьЧерниговская областьПолтавская областьСумская областьВооруженные силы РФ
 
 
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