https://ria.ru/20240604/ukraina-1950449334.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.06.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:26

2024-06-04T16:26

2024-06-04T16:26

специальная военная операция на украине

украина

киевская область

черкасская область

черниговская область

полтавская область

сумская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 16.00 мск. При этом в Харьковской области тревога звучит беспрерывно с 15 часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240604/telegraf-1950448093.html

украина

киевская область

черкасская область

черниговская область

полтавская область

сумская область

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украина, киевская область, черкасская область, черниговская область, полтавская область, сумская область, вооруженные силы рф