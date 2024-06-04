Захарова предложила Украине поставить памятник Рональду Макдональду
Захарова: Украине стоит поставить статую Рональда Макдональда вместо Ломоносова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Снесенный на Украине памятник Михаилу Ломоносову следовало бы заменить статуей Рональда Макдональда, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник СМИ сообщили, что в Харькове снесли памятник Ломоносову, который был установлен всего 11 лет назад.
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"С учетом того, кто сегодня захватил власть на Украине, вместо монумента, посвященного Михаилу Васильевичу, на то же место им следовало бы водрузить статую Рональда Макдональда", - написала Захарова.
Клоун Рональд Макдональд является символом американской сети быстрого питания McDonald"s. По данным из открытых источников, в Северной Америке среди вымышленных персонажей он уступает по узнаваемости только Санта-Клаусу.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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