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Захарова предложила Украине поставить памятник Рональду Макдональду - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:03 04.06.2024 (обновлено: 17:36 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950441691.html
Захарова предложила Украине поставить памятник Рональду Макдональду
Захарова предложила Украине поставить памятник Рональду Макдональду - РИА Новости, 04.06.2024
Захарова предложила Украине поставить памятник Рональду Макдональду
Снесенный на Украине памятник Михаилу Ломоносову следовало бы заменить статуей Рональда Макдональда, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:03
2024-06-04T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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мария захарова
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Снесенный на Украине памятник Михаилу Ломоносову следовало бы заменить статуей Рональда Макдональда, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее во вторник СМИ сообщили, что в Харькове снесли памятник Ломоносову, который был установлен всего 11 лет назад. "С учетом того, кто сегодня захватил власть на Украине, вместо монумента, посвященного Михаилу Васильевичу, на то же место им следовало бы водрузить статую Рональда Макдональда", - написала Захарова. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20240117/pamyatnik-1921776838.html
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в мире, украина, россия, харьков, мария захарова, михаил ломоносов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Харьков, Мария Захарова, Михаил Ломоносов
Захарова предложила Украине поставить памятник Рональду Макдональду

Захарова: Украине стоит поставить статую Рональда Макдональда вместо Ломоносова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Снесенный на Украине памятник Михаилу Ломоносову следовало бы заменить статуей Рональда Макдональда, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник СМИ сообщили, что в Харькове снесли памятник Ломоносову, который был установлен всего 11 лет назад.
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"С учетом того, кто сегодня захватил власть на Украине, вместо монумента, посвященного Михаилу Васильевичу, на то же место им следовало бы водрузить статую Рональда Макдональда", - написала Захарова.

Клоун Рональд Макдональд является символом американской сети быстрого питания McDonald"s. По данным из открытых источников, в Северной Америке среди вымышленных персонажей он уступает по узнаваемости только Санта-Клаусу.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияХарьковМария ЗахароваМихаил Ломоносов
 
 
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