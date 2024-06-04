https://ria.ru/20240604/ukraina-1950441691.html

Захарова предложила Украине поставить памятник Рональду Макдональду

Захарова предложила Украине поставить памятник Рональду Макдональду - РИА Новости, 04.06.2024

Захарова предложила Украине поставить памятник Рональду Макдональду

Снесенный на Украине памятник Михаилу Ломоносову следовало бы заменить статуей Рональда Макдональда, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:03

2024-06-04T16:03

2024-06-04T17:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Снесенный на Украине памятник Михаилу Ломоносову следовало бы заменить статуей Рональда Макдональда, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее во вторник СМИ сообщили, что в Харькове снесли памятник Ломоносову, который был установлен всего 11 лет назад. "С учетом того, кто сегодня захватил власть на Украине, вместо монумента, посвященного Михаилу Васильевичу, на то же место им следовало бы водрузить статую Рональда Макдональда", - написала Захарова. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20240117/pamyatnik-1921776838.html

https://ria.ru/20231110/pamyatniki-1908762839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, харьков, мария захарова, михаил ломоносов